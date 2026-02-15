Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Oviedo pide que se prioricen las actividades deportivas frente a los conciertos en el Palacio de los Deportes

Sánchez Santa Bárbara alerta que muchos partidos se fijan sin mucha antelación y esta situación puede interferir con el calendario cultural

Un partido de baloncesto en el Palacio de los Deportes.

Un partido de baloncesto en el Palacio de los Deportes.

Rosalía Agudín

La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara defenderá en comisión un ruego para que en el Palacio de los Deportes se priorice la celebración de acontecimientos deportivos cuando coincidan con conciertos u otros espectáculos previamente autorizados.

La edil señala que en los pliegos del concurso puesto en marcha hace unos días se establece un mecanismo para fijar la programación cultura con "la previa aprobación de la junta de gobierno, pero no hay ninguna previsión ante la posible coincidencia en fechas de un evento musical ya programado con uno deportivo que no pudiera anticiparse". «Muchas veces, un evento depende de los resultados deportivos, como una clasificación para el playoff de ascenso a ACB logrado en la última jornada”, expone como ejemplo Sánchez Santa Bárbara.

Por ello, el PSOE plantea que el Ayuntamiento establezca como criterio claro y prioritario que, en caso de coincidencia sobrevenida entre un evento deportivo oficial de especial trascendencia y un espectáculo no deportivo, se garantice en todo caso la celebración del evento deportivo, adoptando las medidas necesarias para reubicar o reprogramar la actividad privada si fuera preciso.

