El PSOE de Oviedo pide que se prioricen las actividades deportivas frente a los conciertos en el Palacio de los Deportes
Sánchez Santa Bárbara alerta que muchos partidos se fijan sin mucha antelación y esta situación puede interferir con el calendario cultural
La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara defenderá en comisión un ruego para que en el Palacio de los Deportes se priorice la celebración de acontecimientos deportivos cuando coincidan con conciertos u otros espectáculos previamente autorizados.
La edil señala que en los pliegos del concurso puesto en marcha hace unos días se establece un mecanismo para fijar la programación cultura con "la previa aprobación de la junta de gobierno, pero no hay ninguna previsión ante la posible coincidencia en fechas de un evento musical ya programado con uno deportivo que no pudiera anticiparse". «Muchas veces, un evento depende de los resultados deportivos, como una clasificación para el playoff de ascenso a ACB logrado en la última jornada”, expone como ejemplo Sánchez Santa Bárbara.
Por ello, el PSOE plantea que el Ayuntamiento establezca como criterio claro y prioritario que, en caso de coincidencia sobrevenida entre un evento deportivo oficial de especial trascendencia y un espectáculo no deportivo, se garantice en todo caso la celebración del evento deportivo, adoptando las medidas necesarias para reubicar o reprogramar la actividad privada si fuera preciso.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
- El nuevo proyecto que generará 90 empleos en un edificio emblemático de Oviedo: un hospital veterinario las 24 horas y de alta cualificación
- Los efectos del fuerte vendaval en Oviedo: una mujer herida, cerrada la entrada a la estación de tren, placas volando, vecinos sin luz y caída de una galería en pleno casco histórico
- Grave accidente en la ronda exterior de Oviedo: una mujer se sale de la vía y tiene que ser excarcelada por los Bomberos
- Es una gran oportunidad', afirman las dos alumnas ovetenses que estudiarán en Canadá y Estados Unidos con una beca de la Fundación Amancio Ortega