Sevilla dedica una exposición al rostro del Sudario
"La Santa Faz revelada" repasa la historia de la representación de Jesús de Nazaret en el arte
El Ateneo de Sevilla dedica una exposición, titulada "La Santa Faz revelada. El rostro y los vestigios", a la representación del rostro de Jesús de Nazaret a lo largo de la historia del Arte, que se sostiene, como explica el escultor sevillano Juan Manuel Miñarro, comisario de la muestra, en "la creencia de que existía un retrato que era el verdadero rostro de Jesús, razón por la que hay una sola manera de representarlo, en Oriente y Occidente". Ese retrato, continúa, coincide con el rostro que dejó su huella en la Síndone de Turín y el Sudario de Oviedo y con la representación del Mandylion de Edesa.
"La Santa Faz revelada", abierta al público hasta el 26 de febrero, propone un recorrido por la historia, los testimonios y la tradición visual que, a lo largo de los siglos, ha dado forma a un modelo que ha inspirado a artistas de todas las épocas y lugares. En ella se han reunido obras de Juan Manuel Miñarro, Rosa María Gómez Navajas y Luis Rizo, los tres comisarios de la muestra. También hay fotos y una recreación del rostro de Jesús con inteligencia artificial. Miñarro es miembro del Centro Español de Sindonología, que investiga la conexión entre el Sudario de Oviedo y la Síndone de Turín y que el año que viene celebrará su 40.º aniversario, y avanza que cuando finalice esta exposición habrá una segunda, más centrada en la autenticidad de la Síndone y el Sudario.
