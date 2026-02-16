De huésped sin techo a acusado en el banquillo: piden más de tres años de cárcel por estafar a la mujer que lo acogió en Oviedo

Lo que empezó como un gesto solidario acabó, según la Fiscalía, en una sucesión de reintegros, bizums y joyas vendidas. El Ministerio Público solicita más de tres años de prisión para un hombre acusado de estafar más de 12.000 euros a la mujer que le abrió la puerta de su casa en Oviedo cuando él no tenía dónde dormir. La vista oral se celebrará mañana, 17 de febrero, a las 10.30 horas, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en la capital asturiana.

De la hospitalidad al cajero automático

Según el escrito de acusación provisional, la historia arranca en octubre de 2023. La mujer, que conocía al acusado desde hacía años, decidió acogerlo en su domicilio al encontrarse él en una situación delicada, sin vivienda. La convivencia se prolongó hasta abril de 2024, cuando el hombre encontró trabajo y se trasladó a Luarca. Durante esos meses, sostiene la Fiscalía, el acusado habría convertido la confianza en una vía de financiación propia.

La mujer desconocía cómo funcionaba Bizum y en alguna ocasión le había facilitado sus datos para que realizara transferencias cuando le prestaba dinero. Entre el 18 de diciembre de 2023 y el 25 de enero de 2024, siempre según la acusación, el hombre realizó 11 operaciones desde la cuenta de ella a la suya por un total de 2.450 euros, sin que la titular lo supiera ni lo autorizara.

Pero el goteo no se quedó ahí. El procesado tenía acceso a la libreta bancaria, la tarjeta y las claves, ya que acompañó a la mujer en varias ocasiones al banco para retirar efectivo. Entre el 13 de noviembre de 2023 y el 14 de marzo de 2024 efectuó 15 extracciones en cajeros automáticos por importe de 7.500 euros utilizando la tarjeta y el número secreto de su anfitriona, sin consentimiento, según el Ministerio Fiscal. A esas cantidades se suman otros cuatro reintegros por un total de 2.000 euros realizados entre el 13 de noviembre y el 18 de diciembre de 2023, también sin conocimiento de la perjudicada.

Joyas, móviles y una caja fuerte

La acusación añade un capítulo más a la historia. Aprovechando que residía en la vivienda y tenía acceso a los objetos personales de la mujer, el acusado habría sustraído una cruz y un dije de oro, vendidos el 16 de enero de 2024 en un establecimiento de Oviedo por 36,10 euros, así como unos pendientes que enajenó el 24 de enero por 52 euros en otro local de la ciudad. Los responsables de ambos negocios desconocían el origen ilícito de las piezas.

Asimismo, se habría quedado con un reloj inteligente adquirido en 2022 por 309 euros, cuatro teléfonos móviles, una caja con monedas antiguas y una caja fuerte sin anclar que contenía 100 euros. El valor de los efectos sustraídos supera los 400 euros.

Petición de condena

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito continuado de estafa —artículos 249.1 b) y 74 del Código Penal— y un delito de hurto del artículo 234, con la agravante de abuso de confianza en este último. Por la estafa solicita dos años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por el hurto interesa doce meses y un día de prisión, con la misma inhabilitación, además del pago de las costas procesales.

Noticias relacionadas

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que el acusado indemnice a la mujer con 11.950 euros por el dinero presuntamente sustraído y con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los objetos desaparecidos, más los intereses legales correspondientes. Mañana será el turno de las versiones ante el tribunal. La hospitalidad, de momento, ha terminado en el banquillo.