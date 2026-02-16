Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IU pregunta al Ayuntamiento de Oviedo por la rehabilitación del mural dedicado a Tino Casal en Tudela Veguín

"No basta con celebrar homenajes puntuales si no cuidamos el patrimonio artístico que ya forma parte del paisaje urbano y de la memoria colectiva", denuncia Gaspar Llamazares

El homenaje a Tino Casal en Tudela Veguín

El homenaje a Tino Casal en Tudela Veguín / Juan Plaza

Pelayo Méndez

Tudela Veguín

Después de una semana en la que se celebraron diversas actividades de homenaje con motivo del aniversario del nacimiento de Tino Casal, IU-Convocatoria por Oviedo formuló este lunes una serie de preguntas para saber si el equipo de gobierno tiene prevista la inclusión, dentro de la presente edición de "Parees Fest", de la rehabilitación del mural dedicado a Tino Casal en Tudela Veguín.

La formación señaló que todos los actos celebrados homenajeando a Tino Casal "ponen de manifiesto" la importancia cultural y simbólica de su figura para el concejo de Oviedo. Además, recordaron que mantener en buen estado este tipo de intervenciones artísticas es "una cuestión de respeto" a la memoria cultural y también de "compromiso" con el patrimonio artístico contemporáneo de los barrios y los pueblos del municipio.

Aprovechando la coyuntura, IU señala que el festival "Parees Fest", dedicado al muralismo contextual en la ciudad, ha vuelto a solicitar al Ayuntamiento la creación de una ruta oficial de murales que ponga en valor las intervenciones realizadas en Oviedo. Una petición que el colectivo traslada cada año con un plan de acción detallado ante la Concejalía de Turismo, y que, a su juicio, no solo permitiría reconocer el trabajo artístico desarrollado en los últimos años, sino también reforzar la oferta cultural y turística de la ciudad.

"No basta con celebrar homenajes puntuales si no cuidamos el patrimonio artístico que ya forma parte del paisaje urbano y de la memoria colectiva. Rehabilitar el mural de Tino Casal en Tudela Veguín e impulsar de una vez una ruta oficial de murales es apostar por la cultura, por los barrios y por una visión moderna de Oviedo. Desde IU-Convocatoria por Oviedo seguiremos insistiendo en que el arte urbano merece planificación, mantenimiento y apoyo institucional real", concluyó el portavoz del grupo, Gaspar Llamazares.

