Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes

Nuevo paso para la construcción del parking del Campillín. La junta de gobierno aprobó conceder un plazo de dos meses para que las diferentes empresas interesadas en la construcción de esta nueva infraestructura presenten un estudio de viabilidad. El objetivo del equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, es crear un aparcamiento de tres plantas subterráneas con 360 plazas disponibles, la mitad de ellas destinadas a los vecinos de la zona, ya sea en régimen de alquiler o de compra, en función de las negociaciones que se lleven a cabo en un futuro con la empresa concesionaria.

El Ayuntamiento tiene claro que el parking resolverá uno de los «problemas endémicos» del Antiguo como es la falta de zonas de aparcamiento en las calles más céntricas. "Es esencial situar esta intervención dentro de un plan global de revitalización del Antiguo y barrios aledaños, siguiendo las recomendaciones del estudio diagnóstico realizado en 2023. No es solo un parking, es un espacio de actividad con el que se busca dinamizar este punto neurálgico de la ciudad", defiende el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, quien defiende que «en ningún momento se verá afectado» el parque por las obras, ya que la nueva infraestructura «estará circunscrita a la zona de asfalto de la parte baja del parque» y no dañará el espacio verde. Sólo desaparecerán algunos de los chopos de casi 30 metros que hay en esa parte del parque –el resto de árboles tampoco se tocarán–, pero «se plantarán otros muchos» y se habilitarán otras zonas verdes en ese nuevo espacio urbanizado.

Este procedimiento no es nuevo para el Ayuntamiento. Hace unos meses que lo puso en marcha para la ampliación del parking de La Escandalera. Tres empresas se presentaron al proceso: Saba Aparcamientos S.A., Empark Aparcamientos y Servicios S.A. y Aparcamientos de Asturias S.A. Tras analizar la documentación, la junta de gobierno optó por la última propuesta que incluye un aparcamiento de tres plantas alcanzando las 565 plazas destinadas a coches, furgonetas, bicicletas y patinetes.