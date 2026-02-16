Oviedo estrena una semana musical de primera: en los próximos días se concentra en la capital asturiana una programación excepcional

La capital del Principado acoge esta semana varias citas musicales que demuestran el poderío musical alcanzado por el ciclo de Conciertos del Auditorio, capaz de reunir, con un par de días de diferencia, a estrellas líricas como el contratenor Jakub Józef Orliñski o la soprano Sabine Devieilhe y a personalidades legendarias en el universo musical como el director Zubin Mehta. Junto a estas propuestas, la directora Laura González Cortés mantendrá un pequeño coloquio con el público en una de las actividades del "Off Conciertos" que se celebra de forma paralela al ciclo, organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo en colaboración con el diario LA NUEVA ESPAÑA.

Mañana, a las 19.30 horas, se materializará en el Auditorio una de las veladas más esperadas de la temporada: la interpretación de la ópera barroca, en versión concierto, "Giulio Cesare in Egitto", de Georg Friedrich Händel. El recital, que tan sólo se podrá disfrutar en nuestro país en el Palau de la Música Catalana (Barcelona), en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y el Teatro Real (Madrid), estará protagonizado por Orliñski y Devieilhe (en los roles de Guilio Cesare y Cleopatra, respectivamente), acompañados por "Il pomo d’Oro" y bajo la dirección de Francesco Corti.

Jakub Józef Orliñski es una de las estrellas más queridas y celebradas de esta década, y se ha consolidado como uno de los artistas más destacados del panorama internacional, triunfando en producciones escénicas, conciertos y en el ámbito discográfico. Sus recitales, con entradas agotadas en Europa, América y Asia, han atraído a nuevos públicos hacia su arte. Así, ha recibido numerosos y prestigiosos galardones, entre ellos el Opus Klassik al Cantante Masculino del Año (2023), la Medalla de Oro Gloria Artis al Mérito Cultural en Polonia (2024), el BBC Music Magazine Award (Reino Unido, 2024), el International Classical Music Award (Francia, 2022), además de dos nominaciones al Premio Grammy por las grabaciones de "Agrippina" y "Eurydice".

Por su parte, Sabine Devieilhe ha cantado en los escenarios operísticos más destacados de Europa y América, incluyendo el Met de Nueva York. Su repertorio abarca desde la música antigua hasta composiciones contemporáneas. Entre sus próximas actuaciones, en la presente temporada, destacan sus compromisos en Utrecht, Wigmore Hall de Londres, Boulez-Saal en Berlín, Philharmonie de Luxemburgo, Compiègne, Lyon, Burdeos y Estrasburgo. Sabine Devieilhe es artista exclusiva de Erato/ Warner Classics desde 2012. Su disco de debut con arias de Rameau recibió varios premios, incluido un Diapason d’Or.

Completan el elenco el contratenor Yuriy Mynenko como Tolomeo, las mezzosopranos Beth Taylor y Rebecca Leggett -en los roles de Cornelia y Sesto, respectivamente-, el bajo Alex Rosen como Achilla, Marco Saccardin (barítono) dando vida a Curio y el contratenor Rémy Brès-Feuillet en el papel de Nireno.

La formación que acompañará a los líricos será "Il Pomo d’Oro", habitual en los últimos años en las programaciones ovetenses. Fundada en 2012, esta agrupación se caracteriza por una interpretación auténtica y dinámica de obras del Barroco y del Clasicismo. Los músicos, todos ellos reconocidos especialistas, se encuentran entre los mejores en el campo de la interpretación histórica. Además, la velada contará con la experimentada batuta del clavecinista y director Francesco Corti, fundador de la agrupación. Corti estudió órgano en Perugia y posteriormente clave en Ginebra y Ámsterdam. Fue premiado en el Concurso Internacional "Johann Sebastian Bach" de Leipzig (2006) y en el Concurso de Clave de Brujas (2007). Como solista y director, ha ofrecido recitales y conciertos en todos los continentes, y ha actuado en salas como el Théâtre des Champs-Élysées (París), Bozar (Bruselas), Konzerthaus (Viena), Philharmonie (Berlín y Hamburgo), Mozarteum (Salzburgo), Concertgebouw (Ámsterdam), Teatro Real (Madrid), Palau de la Música Catalana (Barcelona) o Tonhalle (Zúrich), entre muchas otras.

Las localidades para esta velada musical, de tres horas y media de duración (pausa incluida), se pueden adquirir, al precio de 42 euros (patio de butacas) y 34 euros (anfiteatro) en la taquilla del Teatro Campoamor (de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas), en la taquilla del Auditorio la misma tarde del concierto (de 17.00 a 19.30 horas) y en la web municipal de venta de entradas, entradas.oviedo.es.

El miércoles, la programación cambia de registro y escenario para ofrecer una actividad del ciclo "Off Conciertos", con el que la Fundación Municipal de Cultura se propone realizar una aproximación a la música más desprejuiciada y atractiva para todo tipo de públicos. En este caso, la sesión consistirá en la proyección, a las 19.30 horas, en el Teatro Filarmónica, de la película "La directora de orquesta" (2018), un film holandés basado en la vida de Antonia Brico, dirigido y escrito por Maria Peters y protagonizado por Christanne de Bruijn, Scott Turner Schofield, Annet Malherbe, Richard Sammel y Sian Thomas.

La película narra las dificultades que Antonia Brico encuentra, durante la primera mitad del siglo XX para convertirse en directora de orquesta, experimentando una serie de oposiciones y rechazos a los que tuvo que sobreponerse hasta debutar con la Orquesta Filarmónica de Berlín.

Antes de la proyección -de entrada libre, hasta completar aforo–, la directora de orquesta, banda y coro, Laura González Cortés, mantendrá un encuentro con el público. Formada en el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias (CONSMUPA), la valdesana Laura González ha sido finalista en el prestigioso Concurso Internacional de Dirección de Banda "Vila de Bétera" en 2022 y, tan sólo dos años más tarde, se convirtió en la primera mujer directora de la Banda Municipal de Ribadumia.

El jueves 19, el mítico director indio Zubin Mehta recalará en Oviedo junto a la West-Eastern Divan Orchestra, agrupación fundada en 1999 por Daniel Barenboim. Este concierto, enmarcado en la gira con motivo del 90.º aniversario del maestro Mehta, tiene nuevamente como destinos españoles Madrid, Barcelona y Oviedo.

La velada, que comenzará a las 19.30 horas, se estructura en dos partes, en las que se interpretarán la "Obertura" de la ópera "Rienzi", de Richard Wagner, la "Sinfonía número 8 en fa mayor", op. 93 de Ludwig van Beethoven y la "Sinfonía número 4 en fa menor", op. 36 de Piotr Ilich Chaikovski, un repertorio muy interesante que configura algo menos de dos horas de concierto.

Zubin Mehta es ciudadano de honor de Florencia y Tel Aviv, ha sido nombrado miembro honorífico de la Ópera Estatal de Viena, la Estatal de Baviera y la Sociedad de Amigos de la Música de Viena y ha recibido títulos de director honorífico de las filarmónicas de Viena, Múnich y Los Ángeles, del Maggio Musicale Fiorentino, de la Bayerische Staatsorchester, Staatskapelle Berlin, del Teatro di San Carlo y la Filarmónica de Berlín. En 2029 fue nombrado director emérito de la Filarmónicas de Illinois y Los Ángeles. Ha recibido, entre otros, el Premio Tagore a la armonía cultural (2013) y la distinción de Compañero Honorario de la Orden de Australia (2022). Comprometido con la formación de jóvenes músicos, creo junto a su hermano la Mehli Mehta Music Foundation en Bombay y apoya la Buchmann-Mehta School of Music.

El legendario director se pondrá al frente de la West-Eastern Divan Orchestra, una formación que ha mantenido durante más de 25 años una presencia destacada en el panorama internacional. En 1999, Daniel Barenboim y el fallecido intelectual palestino Edward W. Said crearon un taller para jóvenes músicos con el objetivo de promover la convivencia y el diálogo intercultural. Dieron a la orquesta y al taller el nombre de West-Östlicher Divan, título de una colección de poemas de Goethe, una obra fundamental para el desarrollo del concepto de cultura universal. Un número idéntico de músicos israelíes, palestinos y árabes constituye la base del conjunto, junto con miembros procedentes de Turquía, Irán y España.

Las localidades se pueden conseguir, a través de los canales previamente citados, al precio de 48 euros (anfiteatro) y 54 euros (patio de butacas).