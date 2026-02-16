El Palacio de los Deportes de Oviedo acogerá una jornada de pruebas médicas gratuitas para concienciar sobre la prevención de la obesidad

El Ayuntamiento de Oviedo se suma a la campaña "El Peso de lo Invisible", impulsada por la compañía médica Lilly. El próximo jueves 26 de febrero un equipo médico estará en el Palacio de los Deportes haciendo pruebas, totalmente gratuitas, de composición corporal y de fuerza muscular a todos los que estén interesados. El horario de atención al público será de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.00 a 20.00 horas por la tarde.

La campaña "El Peso de lo Invisible" es una iniciativa itinerante de sensibilización que busca sacar a la calle la conversación sobre la obesidad y explicarla como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, más allá de la talla o la estética, combatiendo mitos. A través de un espacio divulgativo y materiales informativos, la campaña pone el foco en sus causas y en sus complicaciones asociadas, remitiendo a recursos de apoyo para pacientes y profesionales. Cuenta con el apoyo de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y también de la Asociación de Pacientes de AMPU.

"Estamos ante una enfermedad crónica, compleja, que afecta a la salud física, emocional y social de las personas. Los datos en las ciudades nos obligan a actuar. Detrás de las cifras hay personas, familias y un entorno que necesitan apoyo, información y oportunidades para mejorar su salud y su calidad de vida", explicó la concejala de Deportes, Conchita Méndez, durante la presentación de la iniciativa. Le acompañaron Teresa Millán, Directora de Relaciones Institucionales de la compañía médica Lilly, y Ceferino Martínez, especialista de nutrición del HUCA.

Martínez subrayó que la obesidad es un problema mayor de salud que ya está presente en la sanidad, pero que desborda lo puramente asistencial y obliga a abordarlo como una cuestión de salud pública y de estilos de vida. A su juicio, el sistema sanitario no tiene capacidad para atender de forma individual a "más de un 20% de la población" cuando el exceso de peso afecta ya a casi dos tercios, por lo que reclama que se reconozca como enfermedad crónica y se trate como tal, más allá del debate recurrente sobre el peso.

"La obesidad es una patología y hay que mirarla desde la óptica de la salud, no solo desde la óptica de la estética", señaló Millán que concluyó diciendo que "hemos empezado en Madrid y seguimos con Oviedo, que nos ha acogido maravillosamente. Han pasado por los stands más de 9.000 personas que han podido conocer no solamente su talla y su peso, sino también su composición corporal, su fuerza muscular, porque hay muchas más cosas, además de la talla y el peso que nos pueden indicar cómo la obesidad está afectando al estado de salud de las personas".