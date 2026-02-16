El Real Oviedo convoca un concurso de microrrelatos para sus aficionados más jóvenes con motivo del centenario: estos son los requisitos para participar
Habrá cinco categorías para niños y jóvenes, una de ellas para los escolares de Educación Infantil, que presentarán dibujos
“¿Qué es para ti el Real Oviedo?” es la pregunta que el Real Oviedo plantea a los niños y jóvenes que quieran participar en el concurso de microrrelatos convocado con motivo de la celebración del centenario del club azul. El grupo Pachuca, la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) y el Ayuntamiento de Oviedo han organizado el certamen, que tiene cinco categorías, desde Educación Infantil a Bachillerato.
Los microrrelatos tienen que tener una extensión aproximada de 200 palabras. En una de las categorías, la de Educación Infantil, se presentarán dibujos. En el resto, microrrelatos. Se ha establecido una categoría para los escolares de 1.º a 3.º de Primaria; otra se reserva para los alumnos de 4.º a 6.º. Las dos restantes son para alumnos de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y para los estudiantes de Bachillerato.
“Es una invitación oficial para que los escolares, desde Infantil hasta Bachillerato, dejen su huella eterna en el club de su ciudad”, afirman los organizadores del concurso “Microrrelatos 100 años del Real Oviedo”. “Animamos a los alumnos a expresar sus valores, su pasión y su conexión con el equipo carbayón”, indican.
Hasta el 6 de marzo
La fecha límite para presentar los microrrelatos, y los dibujos de los escolares de Educación Infantil, es el 6 de marzo. Se tienen que dirigir al correo “relatosycuentos100@realoviedo.es”, indicando el nombre, la categoría en la que concursa y datos de contacto. En cada categoría se elegirán dos ganadores, que recibirán sus galardones en el Congreso de Medicina y Deporte que se celebrará el próximo 26 de marzo, coincidiendo con la fecha de fundación del Real Oviedo.
Los dos seleccionados en cada una de las categorías recibirán un diploma y la medalla conmemorativa del centenario, una camiseta oficial del Real Oviedo y una visita vip a las instalaciones del estadio Carlos Tartiere. Todos los trabajos seleccionados formarán parte del libro digital “Microrrelatos 100 años del Real Oviedo”.
