Estas son las bazas con las que Oviedo aspira a lograr este martes un hito histórico para la sanidad asturiana

Oviedo afronta este martes una de las decisiones institucionales más relevantes de los últimos años. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la ubicación definitiva de la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un organismo llamado a reforzar las capacidades del Estado frente a crisis sanitarias como la vivida durante la pandemia de la covid-19. La capital asturiana compite con otras siete ciudades —Granada, Zaragoza, Barcelona, Toledo, León, Lugo y Murcia— en un proceso en el que el Gobierno central ha puesto el foco tanto en la idoneidad técnica de los edificios como en factores estratégicos como la conectividad, el mercado de vivienda o el ecosistema científico.

La Agencia dependerá del Ministerio de Sanidad y arrancará con una plantilla inicial de sesenta empleados públicos, entre personal funcionario, laboral y puestos directivos. La previsión es que el organismo crezca de manera progresiva hasta alcanzar los trescientos trabajadores. Esa dimensión obliga a disponer de, al menos, 4.000 metros cuadrados adaptados para oficinas, salas de reuniones y videoconferencias, áreas técnicas, espacios de archivo, zonas de formación y un salón de actos con capacidad para más de 300 personas, además de áreas para la atención a medios de comunicación y comparecencias públicas.

El Calatrava, la apuesta de Oviedo

La candidatura ovetense, presentada por el Gobierno del Principado, ofrece la planta superior del Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo, conocido popularmente como el edificio Calatrava o antiguo centro comercial Buenavista. El espacio disponible alcanza los 18.000 metros cuadrados, una superficie muy superior a la exigida por el Ministerio de Política Territorial, lo que permitiría no solo cumplir con los requisitos actuales sino también garantizar margen de crecimiento futuro.

La planta superior, hoy cerrada tras el cese de actividad comercial en 2019, permite una intervención integral para diseñar desde cero la sede administrativa. El planteamiento es configurar un espacio polivalente con puestos de trabajo, salas de reuniones de distintos tamaños —entre diez y sesenta personas—, zonas comunes, áreas técnicas para servidores y archivo, así como un gran salón de actos para congresos y actos institucionales. En el mismo complejo se integra el hotel Ayre Hotel Oviedo (Palacio de Cristal), lo que facilita el alojamiento de delegaciones y visitas institucionales a escasos metros de la futura sede.

Uno de los requisitos exigidos por el Gobierno central es la disponibilidad de aparcamiento suficiente. El complejo dispone de un parking con capacidad para 1.800 vehículos. Aunque permanece cerrado desde el 1 de enero de 2024, existen negociaciones para su reapertura. En materia de transporte público, el entorno cuenta con ocho líneas de autobús urbano, paradas de transporte interurbano y la estación de tren de Llamaquique a apenas 400 metros. El aeropuerto de Asturias se sitúa a unos 50 kilómetros y mantiene conexión directa con Bruselas, además de enlaces diarios con Madrid y Barcelona que permiten acceder a otros destinos europeos estratégicos.

El Ejecutivo central también ha puesto el acento en la disponibilidad de vivienda asequible para los trabajadores. En este apartado, Oviedo defiende una oferta inmobiliaria “suficiente y competitiva” tanto en la capital como en el área central de Asturias, en un radio inferior a veinte kilómetros o menos de cuarenta minutos en transporte público. A ello se suman nuevas promociones públicas en marcha en barrios como Las Campas o La Florida, además de desarrollos privados y la posibilidad de residir en concejos limítrofes.

La candidatura asturiana subraya, además, el entorno científico y sanitario consolidado de la ciudad, con la cercanía del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la FINBA, el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y la Universidad de Oviedo. El argumento es claro: una ciudad de tamaño medio, con calidad de vida elevada y potente red sanitaria, capaz de ofrecer estabilidad y concentración institucional sin las tensiones propias de las grandes áreas metropolitanas.

Las otras candidaturas

La competencia, sin embargo, es intensa. Granada plantea como sede inicial la Escuela Andaluza de Salud Pública, con la previsión de trasladarla posteriormente al antiguo Hospital Clínico San Cecilio. La candidatura andaluza se apoya en el potente ecosistema del Parque Tecnológico de la Salud y en un compromiso de inversión superior a los diez millones de euros.

Zaragoza propone el Pabellón de Aragón Expo 2008, con 7.000 metros cuadrados disponibles en el recinto de la Expo 2008, aunque necesitaría obras de adaptación estimadas en quince meses. Barcelona ofrece la Residència Ramon Llull, en el recinto de la Escola Industrial, un edificio de 8.000 metros cuadrados en pleno Eixample, con excelentes conexiones ferroviarias y aeroportuarias y el respaldo de más de medio centenar de instituciones académicas y sanitarias.

Toledo ha propuesto el Hospital General Universitario de Toledo, destacando su cercanía a Madrid y la fortaleza del sistema sanitario regional. León presenta la antigua sede de Caja España en el Alto del Portillo, subrayando su experiencia en candidaturas estatales y su entorno universitario. Lugo apuesta por el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, con el respaldo de la Xunta de Galicia. Murcia, por su parte, ofrece el pabellón docente del Hospital Virgen de la Arrixaca, integrado en el campus de Ciencias de la Salud de El Palmar, en un entorno plenamente sanitario e investigador.

Una decisión con impacto territorial

La elección no solo determinará la ubicación física de una nueva institución, sino que forma parte de la estrategia del Gobierno para descentralizar organismos estatales y reforzar el equilibrio territorial. La ciudad elegida albergará una agencia clave para la vigilancia epidemiológica, la evaluación de riesgos y la coordinación ante emergencias sanitarias futuras.

Noticias relacionadas

Oviedo defiende que el Calatrava cumple todos los requisitos técnicos y ofrece margen de crecimiento inmediato. Sus rivales, sin embargo, presentan sólidos argumentos en conectividad internacional, ecosistemas biomédicos consolidados o compromisos inversores concretos. Este martes se despejará la incógnita y se dibujará un nuevo punto en el mapa institucional de