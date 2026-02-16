El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado

Aceras rematadas, una mediana a la que solo le faltan detalles y un esbozo claro de cómo será la conexión rodada entre la glorieta de Fozaneldi y el paso elevado de la calle San Melchor García Sampedro o, lo que es lo mismo, la unión con Villafría. Después de décadas separado de la almendra central que da paso al Antiguo, desde que la Ronda Sur colocó allí sus seis carriles, pasan a la historia los largos rodeos y el callejear para salir hacia el centor.

La instalación de los servicios subterráneos tales como agua, gas y las diferentes telecomunicaciones ya está finalizada para dar paso a la fase final de unas obras de dos millones de euros, 208.000 euros más de lo previsto.

El proyecto inicial fue modificado para incorporarun nuevo tramo de carril bici a la capital asturiana y la previsión es que los trabajos finalicen durante el verano. Sin embargo, la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, espera no agotar los plazos y ceñirse a la última ampliación del contrato, con el final de las obras establecidos el 21 de abril.

Uno de los principales hitos de esta inversión es la creación de una gran acera con la que los peatones ganarán seguridad. El margen del hotel, en el tramo desde la calle Regla hasta el paso elevador de la calle San Melchor García Sampedro, ya está listo. Justo enfrente, los trabajos van a diferente ritmo pero ya está delimitado la zona de peatones. Para ganar este espacio, se han reducido de tres a dos los carriles en cada sentido de la circulación de la Ronda Sur y esta medida permite la creación una franja verde para comenzar con la renaturalización de la Ronda Sur y acceder en coche desde Villafría a la glorieta Cardenal Tarancón. Una modificación que supondrá un cambio sustancial y muy positivo para los residentes de la zona porque podrán entrar de una forma más directa a la glorieta de Fozaneldi y al barrio de Santo Domingo.

A este nuevo acceso para los vehículos, se sumará el estreno de una nueva infraestructura peatonal llamada a conectar la propia Asensio Bretones con el paso elevado de San Melchor García Sampedro. La rampa de gran desnivel que actualmente hace las veces de conexión peatonal entre la calle y el puente se convertirá en una pasarela que llevará a los viandantes hasta la mitad del paso elevado, con una pendiente mucho más llevadera. Igualmente, se eliminará el paso de cebra en forma de «S» colocado provisionalmente por el Ayuntamiento para facilitar la unión entre barrios.

Todas las mejoras beneficiarán, sobre todo, a los vecinos de Villafría, Otero y Santo Domingo que llevan años demandando volver a cruzar la Ronda Sur sin rodeos y no supondrá un cambio sustancial para los conductores. Este es el tercer bulevar que crea el equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli tras la reconversión de la antigua entrada a la autopista «Y» con la reforma de la plaza de la Cruz Roja, la reurbanización del margen derecho y la construcción del arpa así como la nueva glorieta de Santullano. Otra de las grandes inversiones de los últimos meses fue la avenida de Galicia con la eliminación de la zona de estacionamiento para ganar espacio en las aceras.