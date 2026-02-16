El virus que trae en vilo a los expertos
El Nipah es un virus zoonótico emergente con brotes recurrentes en Asia, alta letalidad y en la actualidad sin vacuna ni tratamiento específico
"La portavoz de la Sociedad Española de Medicina ha advertido que aunque hasta este momento no haya riesgo para España ni para Europa de una pandemia, no se puede descartar la importación del virus Nipah, ya que es un patógeno zoonótico emergente de alto riesgo", desvela el urólogo Alberto Sánchez Trilla.
Según cuenta, este virus fue identificado por primera vez en 1998 durante un brote entre los criadores de cerdos en Malasia, y en 1999 se informó de un brote en Singapur tras la importación de cerdos enfermos desde Malasia."En el año 2001 se detectaron brotes en India y Bangladés, desde entonces se han notificado brotes casi todos los años, incluido el último en el 2026", añade.
La transmisión se realiza a través de los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae, considerados el hospedador natural de este virus, estando presentes en diferentes partes de Asia y Australia."La infección por virus Nipah no parece causar enfermedad en los murciélagos", indica Sánchez Trilla. "La transmisión a los humanos se produce por contacto directo con animales infectados (murciélagos, cerdos o caballos) o por el consumo de frutas o productos frutales contaminados por murciélagos infectados, y por último, también pueden transmitirse entre personas".
El periodo de incubación varia entre 3 y 14 días. Para algunas personas la infección puede ser asintomática. Sin embargo, la mayoría desarrollan fiebre y síntomas que afectan al cerebro y/o a los pulmones. "Otros síntomas frecuentes incluyen escalofríos, fatiga, somnolencia, mareos, vómitos y diarrea", apunta.
La enfermedad grave puede presentarse en cualquier paciente, pero especialmente asociada a personas que presentan síntomas neurológicos, con progresión hacia la inflamación cerebral (encefalitis) y con frecuencia la muerte.
Tal y como desvela, "La tasa de letalidad esta entre el 40% y el 75%", y actualmente no existe ningún tratamiento ni vacuna disponible para este virus, aunque se están desarrollando varios productos candidatos. "Los cuidados intensivos de apoyo temprano pueden mejorar la supervivencia", concluye.
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
- El nuevo proyecto que generará 90 empleos en un edificio emblemático de Oviedo: un hospital veterinario las 24 horas y de alta cualificación
- Los efectos del fuerte vendaval en Oviedo: una mujer herida, cerrada la entrada a la estación de tren, placas volando, vecinos sin luz y caída de una galería en pleno casco histórico
- Grave accidente en la ronda exterior de Oviedo: una mujer se sale de la vía y tiene que ser excarcelada por los Bomberos
- Es una gran oportunidad', afirman las dos alumnas ovetenses que estudiarán en Canadá y Estados Unidos con una beca de la Fundación Amancio Ortega