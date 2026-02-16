El virus que trae en vilo a los expertos

"La portavoz de la Sociedad Española de Medicina ha advertido que aunque hasta este momento no haya riesgo para España ni para Europa de una pandemia, no se puede descartar la importación del virus Nipah, ya que es un patógeno zoonótico emergente de alto riesgo", desvela el urólogo Alberto Sánchez Trilla.

Según cuenta, este virus fue identificado por primera vez en 1998 durante un brote entre los criadores de cerdos en Malasia, y en 1999 se informó de un brote en Singapur tras la importación de cerdos enfermos desde Malasia."En el año 2001 se detectaron brotes en India y Bangladés, desde entonces se han notificado brotes casi todos los años, incluido el último en el 2026", añade.

La transmisión se realiza a través de los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae, considerados el hospedador natural de este virus, estando presentes en diferentes partes de Asia y Australia."La infección por virus Nipah no parece causar enfermedad en los murciélagos", indica Sánchez Trilla. "La transmisión a los humanos se produce por contacto directo con animales infectados (murciélagos, cerdos o caballos) o por el consumo de frutas o productos frutales contaminados por murciélagos infectados, y por último, también pueden transmitirse entre personas".

El periodo de incubación varia entre 3 y 14 días. Para algunas personas la infección puede ser asintomática. Sin embargo, la mayoría desarrollan fiebre y síntomas que afectan al cerebro y/o a los pulmones. "Otros síntomas frecuentes incluyen escalofríos, fatiga, somnolencia, mareos, vómitos y diarrea", apunta.

La enfermedad grave puede presentarse en cualquier paciente, pero especialmente asociada a personas que presentan síntomas neurológicos, con progresión hacia la inflamación cerebral (encefalitis) y con frecuencia la muerte.

Tal y como desvela, "La tasa de letalidad esta entre el 40% y el 75%", y actualmente no existe ningún tratamiento ni vacuna disponible para este virus, aunque se están desarrollando varios productos candidatos. "Los cuidados intensivos de apoyo temprano pueden mejorar la supervivencia", concluye.