Acepta seis meses de cárcel y el pago de 5.500 euros por estafar a la mujer que lo acogió en su casa de Oviedo

El hombre acusado de aprovecharse económicamente de la mujer que lo acogió en su casa en Oviedo —según la acusación, robándole objetos de valor y sacándole dinero mediante reintegros y movimientos desde su cuenta— aceptó este martes seis meses de cárcel y el pago de 5.500 euros en concepto de responsabilidad civil a la afectada. Lo hizo tras reconocer los hechos en la vista celebrada en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, donde las partes cerraron un acuerdo que rebaja de forma notable la petición inicial, que superaba los tres años de prisión al incluir también un delito de hurto. Finalmente, la acusación particular retiró el hurto y mantuvo solo el de estafa.

La abogada del procesado solicitó al final de la vista que la condena de prisión se suspendiese al carecer el procesado de antecedentes penales y por su situación familiar (tiene una hija en régimen de visitas y a la que pasa dinero). El pacto entre las partes pasa porque el condenado abone 150 euros al mes a la víctima durante tres años. La jueza aceptó el acuerdo y dictó sentencia, con la advertencia de que la suspensión quedará anulada si el acusado no cumple puntualmente los pagos o si no comunica cualquier cambio de domicilio.

Los hechos

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan a octubre de 2023, cuando la mujer —que conocía al acusado desde hacía años— decidió acogerlo en su domicilio al encontrarse él sin vivienda. La convivencia se prolongó hasta abril de 2024, cuando el hombre encontró trabajo y se trasladó a Luarca. En ese periodo, sostiene el Ministerio Público, el procesado habría convertido la hospitalidad en una vía para obtener dinero a costa de su anfitriona.

La mujer no manejaba Bizum y, en alguna ocasión, le facilitó sus datos para que realizara operaciones cuando ella le prestaba efectivo. En ese contexto, siempre según la acusación, el hombre hizo once movimientos desde la cuenta de la perjudicada a la suya sin autorización, entre el 18 de diciembre de 2023 y el 25 de enero de 2024, por un total de 2.450 euros.

El escrito añade que el acusado tenía acceso a libreta, tarjeta y claves, ya que acompañó a la mujer en varias ocasiones al banco para retirar efectivo. Con esos datos, continúa la Fiscalía, realizó quince extracciones en cajeros por importe de 7.500 euros entre el 13 de noviembre de 2023 y el 14 de marzo de 2024, usando la tarjeta y el número secreto de la afectada sin su consentimiento. A esa cantidad se suman otros cuatro reintegros por 2.000 euros, efectuados entre el 13 de noviembre y el 18 de diciembre de 2023, también sin conocimiento de la titular.

Otros objetos

La Fiscalía incorpora además un capítulo referido a objetos de la vivienda. Aprovechando que residía en la casa y tenía acceso a pertenencias de la mujer, el acusado se habría hecho con una cruz y un dije de oro, vendidos el 16 de enero de 2024 en un establecimiento de Oviedo por 36,10 euros, y con unos pendientes que enajenó el 24 de enero por 52 euros en otro local. Los responsables de ambos negocios, recoge el escrito, desconocían el origen ilícito de las piezas.

Asimismo, se le atribuye haberse quedado con un reloj inteligente comprado en 2022 por 309 euros, cuatro teléfonos móviles, una caja con monedas antiguas y una caja fuerte sin anclar que contenía 100 euros, con un valor total que supera los 400 euros.