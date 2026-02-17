La Agencia de Salud Pública se aleja de Oviedo al entrar en funcionamiento en Madrid: las candidaturas presentan dudas que el Estado quiere resolver

La Agencia de Salud Pública operará «de manera inmediata desde la sede del ministerio de Sanidad» en Madrid mientras «no se determine su ubicación definitiva». El gobierno de Pedro Sánchez recula en su intención de descentralizar la institución, que tiene como objetivo diseñar estrategias para hacer frente a las pandemias y otras situaciones complejas de salud pública. Oviedo era una de las ocho ciudades que se postuló para acoger a los 300 empleados públicos que compondrán la plantilla del organismo dependiente del ministerio de Salud. La planta superior del Calatrava competía contra Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León y Lugo.

Las fechas dadas hace un mes por el Estado eran claras y apretadas. Este martes se debía elegir en el Consejo de Ministros qué ciudad albergaría la Agencia de Salud Pública y, a continuación, se publicaría en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este nuevo escenario, la descentralización del órgano queda, de momento, en el aire. La comunicación oficial del Gobierno señala el 18 de agosto como próxima fecha para tomar una decisión.

El Estado justifica su cambio de opinión en que la documentación aportada por las candidaturas les ha suscitado dudas y que «la mayoría de los edificios propuestos requieren obras de calado con plazos de finalización de hasta cinco años». Este no es el caso de Oviedo, que ofrecía espacio en una de las plantas del fallido centro comercial del Calatrava, con unos plazos ajustados. Como ejemplo, la Universidad Alfonso X ha iniciado las obras hace un mes y podrán comenzar el curso en septiembre.

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, mostró su disgusto por el retraso e instó al presidente regional a redoblar esfuerzos para conseguir la Agencia: «El espacio queda reservado y firmaría que sea en agosto. Tenía ilusión pero, de momento, no ha podido ser, espero que el Principado use estos seis meses para presionar todo lo posible al Gobierno de España. Que mi amigo Adrián Barbón eche el resto».

También alegan desde el Gobierno central que las sedes propuestas «tienen la necesidad de realizar adecuaciones técnicas que impide un uso instantáneo de las mismas». En el caso asturiano, la antigua galería comercial tiene menos de veinte años y esos cambios no serían traumáticos.

Otro de los argumentos para el retraso es que la operación ya no es urgente. Parte del equipo tecnológico de la Agencia ya ha sido adquirido y el estatuto para su puesta en marcha se «encuentra en una fase muy avanzada de tramitación». Una vez concluido, la actividad comenzará en tres meses.

La Agencia arrancará con sesenta empleados públicos distribuidos entre personal funcionario, laboral y puestos de alta dirección. Después, crecerá de forma paulatina hasta los trescientos trabajadores. Es el organismo requiere de un espacio de 4.000 metros cuadrados.