El equipo de veinte vocales que arropará a Mario Arias en la presidencia del PP de Oviedo: José Agustín Cuervas-Mons, Alfredo García Quintana y Jaime Reinares, entre los nombres

El próximo presidente del PP de Oviedo, Mario Arias Navia, sigue dando pasos claves de cara al congreso del sábado que se celebrará en el Auditorio. Formalizada ya la candidatura, el primer teniente de alcalde ha hecho pública la lista de veinte personas que ocuparán el puesto de vocales. Entre los nombres, viejos conocidos de la formación como el que fuera diputado del Congreso de los Diputados y concejal, Jaime Reinares. También el representante en la Junta General del Principado y exconcejal José Agustín Cuervas-Mons así como sus compañeros de equipo de gobierno Covadonga Díaz (edil de Festejos) y Alfredo García Quintana (concejal de Turismo). Entre las caras más jóvenes, el presidente de Nuevas Generaciones de Oviedo, Manuel López Purón.

Arias lleva días insistiendo en la importancia que tienen los afiliados en el futuro del partido que está al frente de la Alcaldía de Oviedo. "Se trata de personas que, a lo largo de estos últimos años, se han ido incorporando al proyecto del Partido Popular, así como de afiliados con responsabilidades públicas, ya sea en el Ayuntamiento de Oviedo, en la Junta General del Principado de Asturias o con responsabilidades orgánicas, tanto en la estructura del partido como en Nuevas Generaciones". De este modo, en su candidatura ha querido combinar diferentes perfiles para entre todos "revalidar la mayoría absoluta de Alfredo Canteli" en las próximas elecciones locales. "También queremos impulsar el cambio que necesita Asturias de la mano de Álvaro Queipo y contribuir activamente a sumar en el proyecto que lidera a nivel nacional Alberto Núñez Feijóo".

Estos son los perfiles de los veinte vocales:

Sonsoles Abascal Junquera: Periodista y asesora del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Oviedo.

Santiago Alvarez Garcia: Profesor titular de Economía en la Universidad de Oviedo y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Asturias.

Pablo Alvarez Pichel: Profesional de los asuntos públicos, las relaciones institucionales y la comunicación. En la actualidad, socio p ortavoz y director de asuntos externos de la consultora Estrategos.

Gerardo Antuña Peñalosa: Exconcejal del PP en el Ayuntamiento, secretario general del partido en Oviedo y técnico superoir en Comercio y Marketing.

María Eugenia Bartolome Perez: Empresaria y representante de la Universidad Europea de Madrid (UEM) para el área internacional.

Leonides Bousoño Iglesias:Técnico superior en secretariado y aesora del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Oviedo.

Jose Agustín Cuervas-Mons Garcia-Braga. Abogado, fue concejal del Ayuntamiento de Oviedo y, en la actualidad, diputado por el PP en la Junta General del Principado de Asturias.

Covadonga Díaz Alvarez: Grado en Protocolo y Organización de Eventos. Concejal de Festejos.

Luis Miguel Fernandez Berandon: Técnico Superior de Comercio y Marketing. Comercial

Rubén Fernandez Rodriguez: Autónomo.

Gonzalo García Gonzalez de Lena: Empresario de reformas.

Alfredo Garcia Quintana: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Concejal de Gobiern.o del Ayuntamiento de Oviedo

Consuelo Gonzalez Garcia: Ingeniera de Minas y alcaldesa de barrio de Brañes.

Manuel López Puron: Graduado en Derecho y máster de Acceso a la Abogacía. Presidente y miembro de la dirección nacional de Nuevas Generaciones de Oviedo.

María Millán Arenas: Exgerente del Partido Popular de Asturias.

Jaime Reinares Fernández: Exdiputado en el Congreso y exconcejal en el Ayuntamiento de Oviedo.

Gonzalo Rivas Lanza: Responsable comercial de agentes en formación de multinacional aseguradora.

Pedro Salinas Vazquez: Ingeniero de Minas.

Jose Manuel Torres Ruiz: Exefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Oviedo y alcalde de barrio de Otero, Villafria y San Lázaro.

Luis Villar Naves. Funcionario.