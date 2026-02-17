IU se opone a los estudios de viabilidad del parking del Campillín en Oviedo y llevará el caso ante la Unión Europea

IU-Convocatoria por Oviedo reiteró este martes su "firme" rechazo a la convocatoria de estudios de viabilidad para la construcción de un nuevo aparcamiento en el Parque del Campillín y anunció que elevará este proyecto al departamento correspondiente de la Comisión Europea. La formación encabezada por Gaspar Llamazares considera que esta obra es "incompatible" con la preservación de uno de los parques urbanos "más significativos" del centro de la ciudad y con las políticas de nueva movilidad activa.

El grupo pedirá a la Comisión Europea que analice si la actuación es compatible con los fondos comunitarios y con los objetivos de movilidad sostenible asociados a las ayudas europeas. Sostienen que el Ayuntamiento debe priorizar medidas orientadas a reducir el uso del vehículo privado y a reforzar alternativas de transporte más limpias. Además, enmarcaron la iniciativa en lo que describen como una "burbuja" de construcción y venta de plazas de aparcamiento, y reclamaron replantear el modelo para evitar, dicen, políticas que incentiven la entrada de más coches al centro de la ciudad.

Izquierda Unida subrayó que la construcción de un parking subterráneo en El Campillín supondría, a su juicio, "una agresión directa" a un espacio verde ya consolidado, al que atribuyen un papel clave en la calidad de vida y el equilibrio ambiental de esa zona del centro de Oviedo. En este sentido, alertan de que la obra afectaría a un entorno de alto valor urbano y paisajístico, utilizado a diario por vecinos y visitantes.

"No tiene ningún sentido promover un nuevo parking en el corazón de una zona de bajas emisiones y sobre un parque público. Es una política urbana del pasado que choca frontalmente con los compromisos climáticos, con la financiación europea y con el modelo de ciudad que necesita Oviedo", concluyó Llamazares.