Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

IU se opone a los estudios de viabilidad del parking del Campillín en Oviedo y llevará el caso ante la Unión Europea

"Es una política urbana del pasado que choca frontalmente con los compromisos climáticos, con la financiación europea y con el modelo de ciudad que se necesita", denuncia Llamazares

El parque del Campillín visto desde la calle Padre Suárez.

El parque del Campillín visto desde la calle Padre Suárez. / Fernando Rodríguez

Pelayo Méndez

Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo reiteró este martes su "firme" rechazo a la convocatoria de estudios de viabilidad para la construcción de un nuevo aparcamiento en el Parque del Campillín y anunció que elevará este proyecto al departamento correspondiente de la Comisión Europea. La formación encabezada por Gaspar Llamazares considera que esta obra es "incompatible" con la preservación de uno de los parques urbanos "más significativos" del centro de la ciudad y con las políticas de nueva movilidad activa.

El grupo pedirá a la Comisión Europea que analice si la actuación es compatible con los fondos comunitarios y con los objetivos de movilidad sostenible asociados a las ayudas europeas. Sostienen que el Ayuntamiento debe priorizar medidas orientadas a reducir el uso del vehículo privado y a reforzar alternativas de transporte más limpias. Además, enmarcaron la iniciativa en lo que describen como una "burbuja" de construcción y venta de plazas de aparcamiento, y reclamaron replantear el modelo para evitar, dicen, políticas que incentiven la entrada de más coches al centro de la ciudad.

Izquierda Unida subrayó que la construcción de un parking subterráneo en El Campillín supondría, a su juicio, "una agresión directa" a un espacio verde ya consolidado, al que atribuyen un papel clave en la calidad de vida y el equilibrio ambiental de esa zona del centro de Oviedo. En este sentido, alertan de que la obra afectaría a un entorno de alto valor urbano y paisajístico, utilizado a diario por vecinos y visitantes.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

"No tiene ningún sentido promover un nuevo parking en el corazón de una zona de bajas emisiones y sobre un parque público. Es una política urbana del pasado que choca frontalmente con los compromisos climáticos, con la financiación europea y con el modelo de ciudad que necesita Oviedo", concluyó Llamazares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
  2. El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
  3. La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
  4. Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
  5. Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
  6. Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
  7. Los efectos del fuerte vendaval en Oviedo: una mujer herida, cerrada la entrada a la estación de tren, placas volando, vecinos sin luz y caída de una galería en pleno casco histórico
  8. Grave accidente en la ronda exterior de Oviedo: una mujer se sale de la vía y tiene que ser excarcelada por los Bomberos

Oviedo deberá esperar otros seis meses para conocer si alberga la Agencia de Salud Pública: el gobierno de Pedro Sánchez tomará la decisión en agosto

Oviedo deberá esperar otros seis meses para conocer si alberga la Agencia de Salud Pública: el gobierno de Pedro Sánchez tomará la decisión en agosto

Acepta seis meses de cárcel y el pago de 5.500 euros por estafar a la mujer que lo acogió en su casa de Oviedo

Acepta seis meses de cárcel y el pago de 5.500 euros por estafar a la mujer que lo acogió en su casa de Oviedo

IU se opone a los estudios de viabilidad del parking del Campillín en Oviedo y llevará el caso ante la Unión Europea

IU se opone a los estudios de viabilidad del parking del Campillín en Oviedo y llevará el caso ante la Unión Europea

La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren

La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren

El equipo de veinte vocales que arropará a Mario Arias en la presidencia del PP de Oviedo: José Agustín Cuervas-Mons, Alfredo García Quintana y Jaime Reinares, entre los nombres

El equipo de veinte vocales que arropará a Mario Arias en la presidencia del PP de Oviedo: José Agustín Cuervas-Mons, Alfredo García Quintana y Jaime Reinares, entre los nombres

El rotundo informe sobre la propiedad de un espacio de disputa histórica entre Oviedo y la Iglesia: "Es municipal"

El rotundo informe sobre la propiedad de un espacio de disputa histórica entre Oviedo y la Iglesia: "Es municipal"

Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes

Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes

El portavoz del PSOE ofrece una charla sobre el acueducto de Los Pilares: "Derribarlo fue un error histórico"

El portavoz del PSOE ofrece una charla sobre el acueducto de Los Pilares: "Derribarlo fue un error histórico"
Tracking Pixel Contents