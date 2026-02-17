Un ovetense cae en la estafa del "hijo en apuros" y transfiere 2.700 euros a un estafador que luego se hizo varios Bizum a si mismo
Recibió un mensaje supuestamente desde el móvil de su hija diciéndole que le habían robado el móvil y que necesitaba que le enviara dinero a una cuenta bancaria
La Audiencia Provincial de Oviedo acaba de condenar a un año de prisión a un hombre acusado de un delito de estafa. Los magistrados consideran probado que el ahora condenado estafó 2.718,44 euros a un hombre bajo el típico engaño del "hombre en apuros". La mecánica es sencilla: la víctima recibió un mensaje de su hija asegurando que le habían robado el móvil y que neceistaba dinero. El denunciante se lo creyó e hizo la transferencia. El ahora condenado aseguraba que el hecho de que la cuenta estuviera a su nombre no significaba que él hubiera cometido la estafa. Un argumento que descartan del todo los jueces asegurando que tras recibir el dinero el reo se hizo dos bizums a si mismo.
La sentencia, fechada a finales del año pasado, ratifica así la condena que le había caído al acusado y que se le impuso al considerarse que es autor de un delito de estafa. El hombre escribió a su víctima a través de Whastapp. Le dijo que necesitaba dinero urgente y que le hiciera una transferencia a determinado número de cuenta de 2.718,44 euros. Los hechos tuvieron lugar en diciembre del año 2023. En el mensaje el estafador le decía a la víctima que se le había estropeado el móvil y que necesitaba el dinero con urgencia.
El denunciante confió en la veracidad del mensaje y ordenó de inmediato la transferencia. Poco después, al enviar el justificante al número real de su hija ambos comprobaron que se trataba de un fraude. El dinero nunca fue recuperado pese a que se hicieron varias reclamaciones tanto a la entidad bancaria como al propio Banco de España.
El condenado no dejó pasar la oportunidad de defendeser y aseguró en su recurso que no había prueba alguna de que fuera el destinatario del dinero pero la cuenta etsaba a su nombre y después de recibir el dinero sacó de un cajero y realizó dos operaciones de Bizum a otra cuenta de su titularidad. El hombre ni tan siquiera llegó a personarse en el juzgado para demostrar su inocencia.
