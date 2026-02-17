Oviedo deberá esperar otros seis meses para conocer si alberga la Agencia de Salud Pública: el gobierno de Pedro Sánchez tomará la decisión en agosto

Ni hoy se debatirá en el Consejo de Ministros ni mañana se publicará la decisión en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Oviedo deberá esperar seis meses más para conocer si alberga la Agencia de Salud Pública. Al menos, hasta el 18 de agosto. Fuentes del Gobierno central han justificado este martes la decisión en que existen "ocho candidaturas que requieren de obras de calado en los edificios propuestos o adecuaciones técnicas por lo que es necesario una valoración más detallada". La capital asturiana compite contra Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León y Lugo. "Mientras se determina la sede definitiva, este órgano podrá operar desde la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid", añadieron.

El ministerio de Política Territorial, liderado por el canario Ángel Víctor Torres, es el encargado de tomar la decisión de dónde trabajarán los 300 funcionarios que diseñarán diferentes estrategias para hacer frente pandemias como la de la covid-19 y otras situaciones complejas de gran calado relacionadas con la salud pública. Desde un principio, se vio que los plazos eran muy apretados. El periodo para presentar las candidaturas finalizó a mediados de enero y los funcionarios estatales debían de dar varios pasos antes de que el consejo de ministros tomase la decisión final. Entre los hitos de obligado cumplimiento estaba que la elaboración de un informe sobre cada una de las ciudades candidatas por parte del Ministerio de Sanidad y que la Comisión Consultiva elaborara y emitiese un dictamen antes de comunicar la decisión final. A pesar de que el Estado era consciente de esta situación, no fue hasta el mismo día en el que iban a anunciar la decisión final cuando anunciaron oficialmente los nuevos . No obstante, algunas fuentes advirtieron este lunes que el anuncio se podía retrasar.

La Agencia de Salud Pública dependerá del Ministerio de Sanidad y arrancará con sesenta empleados públicos distribuidos entre personal funcionario, laboral y puestos de alta dirección. Después, crecerá de forma paulatina hasta los trescientos trabajadores. Es por ello que el organismo requiere de un espacio de 4.000 metros cuadrados. La Consejería de Salud ofreció en su candidatura la planta superior del antiguo centro comercial Buenavista, que cuenta en total con 18.000 metros cuadrados.

El gobierno de Pedro Sánchez quiere que la estancia sea polivalente, que permita instalar oficinas para desarrollar la jornada laboral, varias salas de reuniones y de videoconferencias (con capacidad entre diez y sesenta personas), áreas multifuncionales, zonas de archivo y un salón de actos para más de 300 personas.

Otro de los requisitos es contar con un espacio para aparcamiento de los vehículos de los trabajadores y el personal que lo visite. El Palacio de Congresos y Exposiciones tiene un parking para 1.800 vehículos, que permanece cerrado desde el 1 de enero de 2024, pero las últimas noticias es que hay negociaciones muy avanzadas para su apertura. También valorarán que haya transporte público cercano. En las calles que rodean el Calatrava pasan ocho líneas de los Transportes Urbanos de Asturias (TUA) y también paran los autocares interurbanos. Asimismo, la estación de tren de Llamaquique se encuentra a 400 metros de distancia caminando. De igual forma, en materia de movilidad se primará que el aeropuerto más cercano acoja vuelos o conexiones con Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Helsinki, Estambul y Copenhague. Asturias cuenta con una línea directa con la capital de Bélgica y con Madrid y Barcelona, desde donde se puede llegar a cada uno de los destinos.