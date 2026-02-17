Oviedo impulsa el compostaje doméstico con Cogersa: cómo inscribirse y requisitos para participar
El plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el próximo sábado 28 de febrero
El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la concejalía de Servicios Básicos dirigida por José Ramón Pando, recordó este martes que todos los interesados en participar en la campaña de compostaje doméstico 2026 todavía pueden apuntarse. El Consistorio ovetense apoya esta iniciativa en colaboración con el Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos del Principado, Cogersa, y el plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el próximo sábado 28 de febrero.
La campaña, dirigida a viviendas particulares, exige como condición imprescindible disponer de una parcela con suelo natural, huerta o jardín donde instalar la compostadora que facilita Cogersa, y no haber participado en ediciones anteriores. Además, al tratarse de una iniciativa pensada para fincas individuales, quedan excluidos los huertos sociales, urbanos o similares, según recogen las bases de la convocatoria.
El trámite de inscripción se realiza seleccionando el ayuntamiento en el que se instalará la compostadora y, tal como advierte el programa, quienes se apunten en municipios donde no dispongan de terreno para colocarla causarán baja automática, una comprobación que se realiza en coordinación con los consistorios. La campaña incluye, además del material (compostadora y útiles), formación y acompañamiento técnico, con sesiones previstas en los ayuntamientos durante marzo y abril, para aprender a transformar los residuos orgánicos del hogar en compost.
