Oviedo reunirá a profesionales de Hollywood, ganadores de Emmy y más de 120 creadores digitales en un festival que llegará a 100 millones de personas

Oviedo volverá a situarse en el mapa nacional de los grandes eventos culturales con la celebración, del 20 al 22 de marzo, de la primera edición de FanMedia Con, un festival que aspira a superar los 20.000 asistentes y a proyectarse ante más de 100 millones de seguidores a través de redes sociales. Durante tres días, el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo —el complejo diseñado por Santiago Calatrava en Buenavista— se transformará en un punto de encuentro entre la industria audiovisual internacional, la cultura fan y las nuevas formas de creación digital.

Lejos del modelo de feria tradicional, el evento propone una experiencia continua en la que el público no solo asiste, sino que participa. La programación combina encuentros con creadores, emisiones en directo, competiciones de videojuegos, talleres, arte en vivo y conciertos, en un formato que refleja la manera en que las nuevas generaciones consumen cultura: sin compartimentos estancos y con tránsito permanente entre lo presencial y lo digital.

Profesionales de Hollywood y talento con sello Emmy

Uno de los ejes diferenciales de esta primera edición será la presencia de perfiles vinculados a grandes producciones internacionales. Entre los invitados figuran el especialista de acción Dany Ramos, vinculado al universo Marvel; el artista de maquillaje y prótesis Pepe Mora, ganador de un Emmy por su trabajo en The Mandalorian; y Rafa Zabala, especialista en efectos visuales y producción digital, también premiado con un Emmy.

A ellos se suma la profesional de efectos visuales Carolina Jiménez, con experiencia en superproducciones como Man of Steel o The Hobbit, así como el artista y diseñador 3D Franco Carlesimo, que compartirá su proceso creativo en sesiones abiertas al público.

La presencia de estos perfiles permitirá acercar al visitante los engranajes técnicos que sostienen el espectáculo audiovisual contemporáneo: desde la creación de criaturas digitales hasta el diseño de escenas de acción o la construcción de universos fantásticos.

La música como gran espectáculo colectivo

El sábado se vivirá uno de los momentos centrales del festival con el concierto sinfónico a cargo de la Orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo, que interpretará en directo bandas sonoras emblemáticas del cine. La propuesta refuerza el vínculo de la ciudad con su tradición musical y conecta el imaginario audiovisual con la experiencia acústica en vivo.

El programa musical se completará con la actuación de MeryLauren, cantante y pianista que ofrecerá un repertorio inspirado en clásicos de Disney y en el universo del anime, incluyendo la interpretación en directo de “Golden”, del fenómeno Las Guerreras K-pop.

Doblaje, voz y cultura pop

El doblaje contará con un espacio propio dentro del programa. Participarán Vicente Gil, con miles de trabajos en cine y televisión; Alfonso Vallés, especialmente recordado por dar voz a Solid Snake en Metal Gear Solid y a Ganondorf en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom; y Aleix Estadella. Sus intervenciones abordarán técnicas vocales, construcción de personajes y el papel de la voz en la experiencia audiovisual contemporánea.

El festival incorporará además arte en vivo de la mano del pintor hiperrealista Rubén Belloso y una zona dedicada a escultura y coleccionismo cinematográfico con la presencia de Kryptonia Collectibles, que exhibirá piezas inspiradas en universos como Batman o Godzilla, junto a referentes del anime y los videojuegos.

Más de 120 creadores digitales y comunidad en directo

La cita reunirá a más de 120 creadores de contenido, en una programación que integra gaming, divulgación, cultura geek, gastronomía y entretenimiento en directo. Sumando todas sus áreas, el evento supera los 102 millones de seguidores en redes sociales, lo que multiplica su impacto más allá del recinto físico.

El área gaming combinará torneos, juego libre y retransmisiones en directo, mientras que las zonas dedicadas a rol, juegos de mesa y cartas coleccionables reforzarán el carácter intergeneracional del encuentro. La propuesta se completa con actividades vinculadas al K-pop, exhibiciones participativas y espacios pensados para la interacción constante entre público y creadores.

Organizado por TheCorvusClan S.L., FanMedia Con nace con vocación de continuidad y con el respaldo de una plataforma digital propia que mantendrá activa la comunidad antes y después del evento. Con esta primera edición, Oviedo ensaya un modelo de gran cita cultural híbrida que busca consolidarse en el calendario nacional y proyectar a la ciudad como sede estable de eventos vinculados a la creación digital y al entretenimiento contemporáneo.