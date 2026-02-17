El PSOE quiere solicitar la declaración del Parque San Francisco de Oviedo como Bien de Interés Cultural

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo anunció este martes que en la próxima Comisión de Urbanismo presentará una proposición para que el Ayuntamiento solicite al Principado la incoación del expediente necesario para declarar el Campo de San Francisco como Bien de Interés Cultural (BIC). El grupo de la oposición considera "imprescindible" esta medida para "reforzar la protección del principal espacio verde histórico de la ciudad y garantizar su conservación para las generaciones futuras".

Aunque el recinto ya está protegido como Jardín Histórico y cuenta con el amparo de la normativa patrimonial autonómica, el Grupo Socialista cree que ese blindaje se ha quedado corto y sostiene que ha llegado el momento de dar "un paso más". El portavoz Carlos Fernández Llaneza recalcó que la medida no persigue restringir los usos habituales del Campo ni apartarlo de citas tradicionales como San Mateo o el Martes de Campo, sino dotarlo de mayores garantías de conservación sin alterar su vínculo con la vida festiva de la ciudad.

"Generaciones de ovetenses han vivido el Campo como un espacio propio, ligado a la memoria colectiva y a la identidad de la ciudad. Siempre se ha usado y debe seguir usándose, pero desde el equilibrio y el respeto: no se trata de cerrarlo ni de convertirlo en un espacio inaccesible, sino de evitar abusos y garantizar un uso razonable y sostenible", explicó Fernández Llaneza.

Plan director

Asimismo, la proposición del Grupo Socialista plantea que, en un plazo máximo de seis meses, el Ayuntamiento disponga de un plan director para el Campo de San Francisco que delimite con claridad los usos permitidos y fije criterios de protección y conservación. En ese sentido, Carlos Fernández Llaneza, lamentó la demora acumulada y cerró recordando que "llevamos años oyendo hablar de este plan y sigue sin ver la luz. Es imprescindible dotar al Campo de una hoja de ruta clara".