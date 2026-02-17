El restaurante de Oviedo que acaba ser distinguido por la Guía Repsol: "El secreto es la constancia"

Desde el centro de Oviedo, Cocina Cabal se ganó un hueco en el escaparate gastronómico nacional. El proyecto del cocinero Vicente Cabal y de Sonia González, responsable de la sala, se suma este año al mapa de los distinguidos por la Guía Repsol con la concesión de su primer Sol, un reconocimiento que refuerza la trayectoria de una casa asentada en pleno casco urbano de la capital del Principado. El restaurante, situado en la calle Suárez de la Riva, ha construido su identidad alrededor de una propuesta de raíz asturiana, con la cocina a la vista como eje de la experiencia y una defensa del producto de temporada que ya había llamado la atención de otras guías gastronómicas. "El secreto es la constancia y el trabajo diario", confesó Cabal.

El local abrió sus puertas en octubre de 2019 y, poco a poco, ha ido ganándose un hueco en el panorama gastronómico nacional. En 2022 dio un salto de popularidad al alzarse con el premio a "La Mejor Fabada del Mundo", y ahora vuelve a situarse en primera línea. Desde que se conoció la distinción, según destacan desde el entorno del restaurante, no han dejado de recibir felicitaciones de todas partes —clientes, compañeros de profesión y personalidades—, muchas de ellas con un mensaje similar: "se merece esto y mucho más".

Habitualmente, Cocina Cabal ya trabaja con la agenda prácticamente completa, especialmente los fines de semana, pero desde que se anunció el Sol de la Guía Repsol el ritmo se disparó. El teléfono, cuentan desde el restaurante, no deja de sonar y les están "avasallando" a llamadas. Entre semana mantienen un buen nivel de ocupación, sobre todo en los servicios de mediodía, mientras que las cenas suelen ser más descansadas, pero la demanda se ha intensificado hasta el punto de que, en estos momentos, están ofreciendo reservas para el fin de semana de dentro de dos semanas. "Hay gente que se enfada cuando les das mesa para dentro de más de diez días, pero no podemos hacer más", confesó Cabal entre risas.

Para Cabal, lo más importante es la sencillez en el día a día, saber el producto que se pretende vender, tener una buena presentación y buscar técnicas que "le den una vuelta" al sabor que tradicionalmente se asocia con ciertos platos. "Nunca nos marcamos objetivos concretos, siempre mantenemos el mismo nivel de exigencia en nuestro equipo de trabajo. Nuestra meta es que el cliente se vaya de nuestro local encantado con la comida y que tenga la intención de regresar el máximo números de veces posible. Si tienes eso, las distinciones acaban llegando sin buscarlas", concluyó Cabal, muy satisfecho con el reconocimiento.