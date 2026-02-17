¿En qué situación se encuentra la contratación del plan especial para el viejo HUCA? El Principado se compromete a "desbloquear" una problema que lleva enquistado una década

El Principado ya trabaja en la redacción de los pliegos para la licitación del Plan Especial de El Cristo. Con este anuncio, acudió el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, a la reunión que mantuvo durante una hora con el Alcalde, Alfredo Canteli, en el Ayuntamiento. Un encuentro que versó sobre la situación de abandono del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el líder de IU-Convocatoria por Asturias se comprometió a "desbloquear" esta situación que lleva enquistada más de una década. "Le he trasladado mi voluntad de implicarme personalmente en todo lo que tiene que ver con la situación tan lamentable que están pasando los vecinos de El Cristo, y, por lo tanto, la ciudad de Oviedo", detalló a través de una nota de prensa remitida a los medios de comunicación tras la reunión.

Fue en junio de 2014 cuando los servicios sanitarios abandonaron el conjunto de 230.000 metros cuadrados ubicado entre las parcelas de El Cristo y Buenavista. Dese entonces, la nada. No se ha ejecutado ningún cambio a pesar de que los actos vandálicos eran continuos. Los edificios están expoliados. Una situación que ha llevado a la indignación tanto a los vecinos de la zona como a los representantes políticos. La semana pasada, Zapico puso fechas encima de la mesa. El contrato para la redacción del Plan Especial saldrá a licitación en el segundo trimestre de este año y, después, la empresa tendrá un año para el diseño del viejo HUCA en el que primarán que los edificios sean destinados usos públicos y sociales, la vivienda que se construya será asequible y se integrarán la parcela en la ciudad.

Una vez finalizado este trámite, el Principado dará el visto bueno inicial al plan especial. Un momento que será clave para la Universidad de Oviedo porque a partir de entonces podrá solicitar licencia al Ayuntamiento para la reforma de los antiguos edificios de Maternidad, Consultas Externas y Silicosis para su conversión del campus B de El Cristo.La previsión del rector, Ignacio Villaverde, es que sea inaugurado en 2031. De forma paralela, el Principado espera que la Tesorería General de la Seguridad Social derribe la antigua Residencia de Nuestra Señora de Covadonga -el edificio más grande del complejo- y se apruebe de forma definitiva el Plan Especial. Es por ello que Zapico transmitió este miércoles al Alcalde que quiere poner "fin cuanto antes a un escenario que no puede prologarse por más tiempo".

Noticias relacionadas

Esta es la segunda reunión que mantiene Zapico con diferentes representantes para explicarles sus planes de futuro. La semana pasada mantuvo un encuentro con el rector y prevé mantener próximamente encuentros con reuniones con los vecinos.