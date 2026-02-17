El Tribunal Superior de Justicia admite a trámite el recurso de Vox contra la Zona de Bajas Emisiones en Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo celebró este martes la admisión a trámite, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJ), del recurso contencioso-administrativo presentado contra la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La formación entiende que esta normativa "restringe la movilidad de los ovetenses con criterios ideológicos e injustos, penalizando especialmente a quienes no pueden permitirse cambiar de vehículo para adaptarse a las nuevas exigencia".

Vox sostiene que su recurso se apoya en la ausencia de una "verdadera" justificación ambiental, en la falta de informes técnicos concluyentes que acrediten la necesidad de la medida y en el carácter presuntamente intrusivo del sistema de control, basado, según el grupo, en cámaras de vigilancia y restricciones automatizadas. La portavoz Sonsoles Peralta recordó, además, que su grupo ya trató de frenar la ordenanza durante la fase de tramitación, al considerar que la iniciativa carecía de garantías suficientes y no estaba debidamente fundamentada. "La admisión a trámite del recurso confirma que existen dudas más que razonables sobre la legalidad y la proporcionalidad de esta ZBE", señaló Peralta.

La formación conservadora sostiene que ya hay más de una docena de sentencias en España que han anulado Zonas de Bajas Emisiones en distintos municipios, por lo que, a su juicio, no se trata de casos aislados, sino de resoluciones que estarían asentando una "jurisprudencia de facto" sin necesidad de unificación por el Tribunal Supremo.

Con ese argumento, Vox afirma que confía en que el procedimiento judicial permita anular la ordenanza de la ZBE, abriendo la puerta a un nuevo modelo de movilidad. "El PP prioriza esta imposición de la izquierda sobre las necesidades reales de los ovetenses, mientras sigue sin dar respuesta a los problemas reales de miles de vecinos", concluyó Peralta.