La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren

Quedan siete meses para el aterrizaje de la Universidad Alfonso X el Sabio en la planta intermedia de la antigua galería comercial del Calatrava. Las clases comenzarán en septiembre con trescientos alumnos pertenecientes a los grados de Medicina y Enfermería y la institución académica trabaja en tres vertientes para tenerlo todo a punto para el próximo curso. Por un lado, las obras en el edificio de Buenavista cumplen su primer mes, la institución ha puesto en marcha una amplia oferta de empleo y ya cerró acuerdos con diferentes centros sanitarios de Oviedo, Gijón y Mieres para que los alumnos pongan en práctica las lecciones aprendidas.

La institución busca crear una bolsa de talento para "incorporar profesionales que quieran formar parte de un proyecto educativo innovador, dinámico y en plena expansión". La oferta de empleo está compuesta de once perfiles diferentes. El más importante será el cargo el director para un centro que tendrá una clara vocación sanitaria. A los dos primeros grados, se sumará durante el próximo lustro los estudios universitarios de Odontología y Farmacia así como los másteres de: Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health. Es por ello que la UAX quiere el puesto sea ocupado por un médico con una experiencia mínima de un lustro en gestión académica y docencia universitaria. Su trabajo pasará por dirigir las diferentes actividades académicas y su rol será "clave para establecer una visión estratégica que impulse la excelencia académica, la investigación y la innovación".

Entre los puestos directivos estará un coordinador del grado de Medicina, que "garantizará la calidad académica, coordinará los programas educativos, apoyará al personal docente y promoverá la innovación pedagógica para fortalecer la excelencia institucional". De su confianza, serán los doctores en los grados de Medicina y Enfermería. Ambos contribuirán a la "excelencia académica mediante la docencia, la actividad académica y la participación continua en la programación asegurando una formación de calidad alineada con los estándares universitarios, clínicos y de acreditación". También buscan coordinadores y asesores comerciales, especialistas en la oficina del estudiante y en los servicios al estudiante, presonal administrativo, técnicos de laboratorio y técnico de informáticos. En total, la UAX dará empleo a 246 personas. De ellas, 210 serán profesores y 36 trabajadores no docentes.

La UAX pisó el acelerador a fondo para cerrar acuerdos con hospitales públicos y privados para que los alumnos hagan prácticas. Los alumnos del grado de Medicina aprenderán en un hospital virtual de simulación las técnicas para rotar por 38 servicios. Lecciones que pondrán en práctica en el mierense Hospital Vital Álvarez Buylla, la ovetense Clínica Asturias y los gijoneses hospitales de Begoña, Gijón y Covadonga. El abanico de clínicas se abrirá para los estudiantes de Enfermería que a la Clínica Asturias, el hospital de Covadonga y Begoña sumarán los centros de mayores de los grupos Lares y Domusvi, Sekuens, Finba, CSIC y otras empresas.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, el Alcalde, Alfredo Canteli, avanzó este fin de semana, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, que las obras para reconvertir los 23 locales que eran tiendas y otros locales comerciales llevan un "ritmo impresionante". Los trabajos durarán un año y se harán por fases. Una parte estará a punto para recibir en septiembre a los primeros estudiantes y, de forma paralela, los trabajadores de la constructora San José tendrán un trimestre más para ejecutar los remates de un centro. En total, la UAX invertirá 40 millones de euros para su aterrizaje en Oviedo en el que espera contar con más de 3.000 alumnos. En total, la UAX invertirá 40 millones de euros para su aterrizaje en Oviedo en el que espera contar con más de 3.000 alumnos. El 30% serán extranjeros y esta operació conlleva el ingreso de 6,3 millones en las arcas municipales por la utilización del espacio hasta 2046; es decir, la institución privada abonará un canon de 314.600 euros anuales por el alquiler de 14.000 metros cuadrados. De ellos, 9.400 serán destinados a espacio docente.