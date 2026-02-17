Vestidos hechos a base de periódicos y un avión artesano: así son los espectaculares disfraces del carnaval infantil de Oviedo

La artesanía, las incontables horas de dedicación y, en menor medida, la espectacularidad recibieron este martes una merecida ovación en el Calatrava. El concurso infantil de carnaval coronó ante cientos de asistentes a «Las noticias en flor», un trío integrado por las alleranas Celia Fernández, Lucía Lobo y Lucía Rodríguez. Las niñas vistieron trajes confeccionados durante dos meses con periódicos reciclados por Julieta Lobo, apasionada de las manualidades, y completaron su puesta en escena con cuidados y refinados bailes. También destacó Nicolás García, un niño de seis años de La Manjoya, inspirado en «Top Gun», que sorprendió al jurado con el pilotaje de un avión artesanal creado por su madre, Lis León.

El vestíbulo del singular edificio de Buenavista se llenó de pequeños disfrazados que disfrutaron de talleres y juegos organizados por personal de los planes de empleo, aunque fueron pocos los que se animaron a concursar. En la categoría individual participaron doce aspirantes. El segundo premio fue para el allerano Alejandro Donaire y su imponente Godzilla, elaborado con espuma de colchón, detalle que llamó la atención del jurado. El tercer puesto recayó en el ovetense Álvaro Lorenzo, caracterizado como Demogorgon de la serie «Stranger Things».

La celebración, por la que se pasó el Alcalde, Alfredo_Canteli, precedió al entierro de la sardina de Los Mazcaritos y sirvió de aperitivo para el gran desfile de carnaval de este sábado.