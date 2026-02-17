Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lobo AsturiasComunidad vecinosCostoPensión
instagramlinkedin

Vestidos hechos a base de periódicos y un avión artesano: así son los espectaculares disfraces del carnaval infantil de Oviedo

Un barco pirata, un Demogorgon de "Stranger Things" y un monstruoso "Godzilla" completan el cuadro de honor del certamen celebrado en el Calatrava

Todas las fotos del concurso infantil del Carnaval de Oviedo

Todas las fotos del concurso infantil del Carnaval de Oviedo

Ver galería

Todas las fotos del concurso infantil del Carnaval de Oviedo / Luisma Murias

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La artesanía, las incontables horas de dedicación y, en menor medida, la espectacularidad recibieron este martes una merecida ovación en el Calatrava. El concurso infantil de carnaval coronó ante cientos de asistentes a «Las noticias en flor», un trío integrado por las alleranas Celia Fernández, Lucía Lobo y Lucía Rodríguez. Las niñas vistieron trajes confeccionados durante dos meses con periódicos reciclados por Julieta Lobo, apasionada de las manualidades, y completaron su puesta en escena con cuidados y refinados bailes. También destacó Nicolás García, un niño de seis años de La Manjoya, inspirado en «Top Gun», que sorprendió al jurado con el pilotaje de un avión artesanal creado por su madre, Lis León.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

El vestíbulo del singular edificio de Buenavista se llenó de pequeños disfrazados que disfrutaron de talleres y juegos organizados por personal de los planes de empleo, aunque fueron pocos los que se animaron a concursar. En la categoría individual participaron doce aspirantes. El segundo premio fue para el allerano Alejandro Donaire y su imponente Godzilla, elaborado con espuma de colchón, detalle que llamó la atención del jurado. El tercer puesto recayó en el ovetense Álvaro Lorenzo, caracterizado como Demogorgon de la serie «Stranger Things».

Noticias relacionadas

La celebración, por la que se pasó el Alcalde, Alfredo_Canteli, precedió al entierro de la sardina de Los Mazcaritos y sirvió de aperitivo para el gran desfile de carnaval de este sábado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents