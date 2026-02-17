Los "whatsapps" que vinculan a Koldo García con un gran evento que llenó Oviedo de gente en 2021

El otoño de 2021 fue, para Oviedo, el de la recuperación del orgullo tras los meses más duros de la pandemia. El International Cheese Festival, celebrado en el marco de los World Cheese Awards, convirtió el Palacio de Congresos de Buenavista —el Calatrava— en el epicentro mundial de la gastronomía. Sin embargo, casi un lustro después, el brillo de aquel evento se ve salpicado por el rastro de los mensajes que la Guardia Civil ha rescatado del teléfono de Koldo García, el que fuera mano derecha del exministro José Luis Ábalos.

Según revela en exclusiva el diario digital El Español, la directora del festival, Luisa Villegas, mantuvo un intercambio de mensajes con Koldo García con un objetivo claro: conseguir que el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, respaldara con su presencia el certamen ovetense.

"Irá seguro": Las promesas de Koldo

En el marco de la investigación que desarrolla la Unidad Central Operativo (UCO), los dispositivos móviles de la "trama Koldo" han empezado a "hablar". En medio de una compleja red de influencias que conectaba a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con Air Europa y la OMT, aparece el nombre de Oviedo.

Luisa Villegas, rostro visible de la organización del festival en el Principado, recurrió a Koldo García para elevar el nivel institucional del evento. "¿Crees que Zurab podría asistir? Es muy, muy bueno para este proyecto", le escribió Villegas al asesor ministerial. La respuesta de Koldo, fiel a su estilo expeditivo, no dejó lugar a dudas en un primer momento: "Irá seguro".

El silencio del asesor

A pesar de la insistencia de Villegas, las gestiones no fructificaron. Koldo llegó a excusarse afirmando que el dirigente georgiano se encontraba de viaje en Costa de Marfil, lo que dificultaba el contacto directo. La realidad es que, a medida que se acercaba la cita en el Calatrava, las respuestas se enfriaron.

El 26 de octubre de 2021, apenas unos días antes de que el festival abriera sus puertas en Oviedo, una Villegas ya resignada envió un último mensaje al asesor de Ábalos: "Hola, yo creo que ya me olvido de este ¿no?". Koldo García no volvió a contestar. La silla de Pololikashvili en el auditorio ovetense se quedó vacía, aunque el rastro de la gestión ha quedado ahora negro sobre blanco en el sumario judicial.

Un evento clave para la capital

Para entender la importancia de estas gestiones, hay que recordar lo que significó aquel evento para la ciudad. El Asturias Paraíso Natural International Cheese Festival fue el mayor evento gastronómico jamás celebrado en la región: 4.000 quesos procedentes de los cinco continentes, 250 jueces internacionales deliberando en el centro del Calatrava y una proyección mediática que situó a Oviedo como referente del turismo de congresos.

El festival fue un éxito de público y de crítica, logrando que el "Queso de los Picos de Europa" y otras joyas locales compartieran escaparate con el mundo. Lo que se desconocía entonces era que, entre bambalinas, los organizadores buscaban el "empujón" de una red de contactos que hoy está bajo el microscopio de la Audiencia Nacional.

La conexión con Moncloa

La información publicada por El Español sitúa estas conversaciones en un contexto mayor: una supuesta trama de influencias donde Víctor de Aldama hacía de puente entre la OMT, Air Europa y el entorno de Moncloa. Los mensajes sugieren que el asesor de Ábalos realizaba "trámites ministeriales" para favorecer a Pololikashvili, quien a su vez mantenía vínculos estrechos con proyectos de Begoña Gómez.

Oviedo, en su ambición por ser sede de un evento de talla mundial, se cruzó en el camino de unos personajes que hoy centran la actualidad judicial del país.