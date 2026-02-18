Alarma en pleno centro de Oviedo: la actuación de los Bomberos corta al tráfico un carril de la calle Manuel García Conde
El temporal afectó a la chimenea ubicada en lo alto de un edificio de viviendas
Las sirenas de los Bomberos pusieron en alerta a los vecinos de la calle Manuel García Conde. Una chimenea corría peligro de desprenderse a la vía pública a la altura del número 11. Los vendavales de los últimos días torcieron la larga estructura por lo que los vecinos solicitaron la presencia de los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) para asegurar la zona. Los hechos tuvieron lugar pasads las una de la tarde y hasta el lugar se desplazaron los funcionarios locales a bordo del camión que incorpora la autoescala.
Para poder realizar las maniobras con todas las medidas de seguridad, el carril derecho fue cortado al tráfico. Después, los bomberos accedieron al alto del edificio para revisar la estructura, según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por el concejal José Ramón Prado.
El suceso generó una gran expectación entre los vecinos de la zona quienes no dudaron en sacar sus teléfonos móviles para grabar la actuación de los funcionarios locales.
