Alfonso Román López, histórico exconcejal y exdiputado, presidirá el congreso local del PP de Oviedo
El cónclave que elegirá este sábado a Mario Arias como presidente de la formación en el Auditorio se titulará «Centrados en Oviedo»
Alfonso Román López, histórico exconcejal y exdiputado popular, es el elegido para presidir el primer congreso local del PP de Oviedo desde 2017 este sábado en el Auditorio, en el que el primer teniente de alcalde, Mario Arias, tomará el testigo del exalcalde Agustín Iglesias Caunedo como presidente de la principal formación política de la capital. Así lo decidió el comité organizador del congreso, presidido por el propio Caunedo, que también dio luz verde a que el evento lleve por título «Centrados en Oviedo».
El PP ovetense quiere reconocer con esta decisión la trayectoria de Alfonso Román López, quien fuera el líder del CDS que hizo posible el pacto que llevó a la Alcaldía de Oviedo en 1991 a Gabino de Lorenzo y años después se incorporó a las filas populares.
Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, asistirá al congreso, que empieza a las 10.00 horas, aunque su intervención llegará 45 minutos después, tras constituir la mesa.
La votación de la candidatura única tendrá lugar entre las 11.15 y las 13.15 horas y tras el escrutinio intervendrán Caunedo, el Alcalde, Alfredo Canteli, el propio Mario Arias y el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
- Los efectos del fuerte vendaval en Oviedo: una mujer herida, cerrada la entrada a la estación de tren, placas volando, vecinos sin luz y caída de una galería en pleno casco histórico
- Grave accidente en la ronda exterior de Oviedo: una mujer se sale de la vía y tiene que ser excarcelada por los Bomberos
- Es una gran oportunidad', afirman las dos alumnas ovetenses que estudiarán en Canadá y Estados Unidos con una beca de la Fundación Amancio Ortega
- Tino Manjoya, el piloto, mecánico y preparador de coches con un taller en Oviedo que ya va por la tercera generación: 'Empecé con un carro de rodamientos con el que gastamos las aceras de Buenavista