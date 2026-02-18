Alfonso Román López, histórico exconcejal y exdiputado, presidirá el congreso local del PP de Oviedo

Alfonso Román López, histórico exconcejal y exdiputado popular, es el elegido para presidir el primer congreso local del PP de Oviedo desde 2017 este sábado en el Auditorio, en el que el primer teniente de alcalde, Mario Arias, tomará el testigo del exalcalde Agustín Iglesias Caunedo como presidente de la principal formación política de la capital. Así lo decidió el comité organizador del congreso, presidido por el propio Caunedo, que también dio luz verde a que el evento lleve por título «Centrados en Oviedo».

El PP ovetense quiere reconocer con esta decisión la trayectoria de Alfonso Román López, quien fuera el líder del CDS que hizo posible el pacto que llevó a la Alcaldía de Oviedo en 1991 a Gabino de Lorenzo y años después se incorporó a las filas populares.

Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, asistirá al congreso, que empieza a las 10.00 horas, aunque su intervención llegará 45 minutos después, tras constituir la mesa.

Noticias relacionadas

La votación de la candidatura única tendrá lugar entre las 11.15 y las 13.15 horas y tras el escrutinio intervendrán Caunedo, el Alcalde, Alfredo Canteli, el propio Mario Arias y el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo.