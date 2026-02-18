Los avances en las obras para unir las dos estaciones más importantes de Oviedo: los ascensores podrán acoger a 3.000 personas a la hora

Las obras para unir de forma definitiva la estación de tren, de la calle Uría, con la de autobuses –de Pepe Cosmen– ya son más que visibles. Los trabajos comenzaron en la planta menos dos del aparcamiento subterráneo de la zona para realizar la cimentación de las torres en las que se ubicarán los tres ascensores. Ahora, las labores ya han visto la luz con las tareas de micropilotaje. El siguiente paso será la fabricación de las estructuras de acero en el taller para su colocación antes de poner en marcha la nueva pasarela. Así lo explicaron ayer fuentes de la consejería de Movilidad, en manos de Alejandro Calvo.

La distancia entre ambas estaciones es de medio kilómetro y el trazado no es accesible. Hay escaleras por las que no se puede transitar con una maleta de grandes dimensiones, un carrito de bebé o una silla de ruedas. Por esta razón, el expresidente socialista Vicente Álvarez Areces prometió hace una década y media una inversión de calado para facilitar el acceso de los viajeros. A pesar de las promesas, las obras no se ejecutaron. Las diferentes corporaciones municipales estuvieron años y años insistiendo en la importancia de esta obra. El último fue Alfredo Canteli. Por fin, las labores comenzaron en noviembre con un presupuesto de 2,2 millones.

La nueva estructura contará con vigas en celosía revestidas de blanco que darán acceso a tres ascensores que permitirán transportar a 3.000 personas por hora. Otra de las aristas de este proyecto es que habrá un bloque de escaleras que permitirán llegar a la estación de autobuses. Además, está previsto habilitar en la terminal una nueva zona cubierta y plenamente accesible para el tránsito de peatones que vayan de una estación a otra. Para completar la actuación, se instalará una gran pantalla luminosa interactiva en la cara norte del ascensor más próximo a la avenida de Pepe Cosmen, que servirá como elemento informativo. En las infografías realizadas por los servicios del Principado se puede ver cómo la imagen va cambiando y han hecho pruebas con el logo del Principado, con el lema «Orgullo, valor y garra», acompañado del escudo del Real Oviedo y celebrando las fiestas de San Mateo.

Unos trabajos que se suma a la reforma de la glorieta de Luis Oliver para construir el ramal que conecte la autovía AS-II con Ciudad Naranco a través de la calle Ernesto Winter Blanco. Estos trabajos provocarán que el carril de subida -al lado del Fundoma- esté cortado al tráfico durante 18 meses. Hasta ahora se ha avanzado sobre todo en dos frentes. Por un lado, los operarios han intensificado el movimiento de tierras para configurar el nuevo vial que conectará de forma directa la AS-II con la calle Ernesto Winter Blanco, evitando que parte del tráfico tenga que penetrar en la rotonda. . Por otra parte, ya se ha ejecutado la solera de hormigón junto a las vías, sobre la que se levantará el cajón o marco que dará forma al futuro paso inferior.