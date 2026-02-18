Charla sobre la importancia de las peregrinaciones en el Reino de Asturias
La Asociación de Amigos del Reino Astur, con Carmen Casal a la cabeza, organizó la conferencia protagonizada por la profesora de Historia Medieval María Álvarez
La profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo María Álvarez ofreció, ayer, una charla titulada «Un proyecto europeo medieval. El Reino de Asturias en el origen de las peregrinaciones». La presentación, en la imagen la foto de familia antes de la charla, corrió a cargo de Inés Arron y estuvo organizada por la Asociación de Amigos del Reino Astur (AARA), presidida por Carmen Casal. El acto tuvo lugar en el salón de actos del Colegio de Abogados.
