El colegio Amor de Dios mostrará la Ciudad Europea del Deporte y a los clubes ovetenses a través de una ruta solidaria

El colegio Amor de Dios da los últimos retoques al programa para celebrar el 28 de febrero la ruta cultural y solidaria «Gastando suela», que tiene como hilo conductor la designación de Oviedo como Ciudad europea del deporte 2026. El proyecto llega a la séptima edición, con los alrededor de sesenta alumnos de 4.º de ESO a cargo de la dirección y de la coordinación, aunque involucra a los escolares de todos los cursos y a la comunidad educativa en su conjunto. Todos los pasos dados para organizar la jornada fueron explicados por los estudiantes al Alcalde, Alfredo Canteli, y a los concejales Nacho Cuesta y Conchita Méndez, que visitaron el colegio, acompañados por la directora general del centro, María José Ardura.

El regidor destacó el trabajo que se desarrolla en el colegio para desarrollar una iniciativa que «se centra este año en la Ciudad Europea del Deporte», un proyecto «en el que ha trabajado el Ayuntamiento». Por las calles de Oviedo se desarrollará la ruta cultural y solidaria, que partirá del patio del colegio y que, tras recorrer varias instalaciones deportivas de la ciudad, concluirá en el remodelado Palacio de los Deportes, buque insignia de la candidatura ovetense.

Es la primera ocasión en la que «Gastando suela» no finaliza en la plaza de La Escandalera. La explanada anexa al equipamiento deportivo, que acogerá dos días después un partido de la selección española de baloncesto, reunirá a todos los participantes en la ruta solidaria. Antes se detendrán en el polideportivo de Pumarín y en otros espacios donde habrá representación de diferentes clubes deportivos como Bádminton Oviedo, Alimerka Baloncesto, Oviedo Rugby Club, Real Oviedo o el equipo de balonmano femenino Lobas Global Atac. Algunos de ellos realizarán una exhibición de su deporte.

Dentro de las variadas actividades organizadas a lo largo de la mañana en el colegio Amor de Dios figuró una visita al aula en la que se expone material relacionado con «Gastando suela». La concejala de Deportes, Conchita Méndez, recibió las explicaciones de varios de los alumnos que trabajan en el proyecto. Pablo López, Hugo Torres, Paula Pérez, Marina Suárez, David Lázaro y Yago Vega mostraron folletos y camisetas de ediciones anteriores o los megáfonos que utilizan los alumnos que realizan las explicaciones en cada parada.

En la recta final

Los fondos que se recauden en esta edición serán destinados a la asociación Duchenne Parent Proyect España, entidad con la que el colegio colabora cada año, y a Fedema (Federación de deportes para personas con discapacidad física del Principado). «Ya estamos en la recta final», apuntaron los alumnos, que en estos últimos meses han visitado establecimientos para lograr patrocinios y que han investigado y elaborado las intervenciones que se realizarán durante la ruta cultural y solidaria.

La concejala de Deportes resaltó «el gran trabajo» que desarrollan los alumnos con el proyecto «Gastando suela». «La actividad física es una herramienta de cohesión social», dijo la edil. Durante la visita, los alumnos de 5.º de Primaria mostraron los dibujos que realizaron para la iniciativa y los escolares de Infantil decoraron una de las pancartas que se utilizarán en la ruta. La jornada concluyó en el polideportivo de Pumarín con una actividad de deporte adaptado organizada por Fedema.