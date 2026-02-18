Un curso online y un podcast, los nuevos canales para descubrir los tesoros del prerrománico asturiano a audiencias más jóvenes

Un curso online, gratuito y que solo requiere inscripción, con “píldoras” de entre cinco y 25 minutos sobre el prerrománico asturiano, para aprender, por poner el caso, cómo se construyó y cuál es la historia de San Antolín de Bedón, en Llanes, o un podcast sobre la mentalidad de las gentes que frecuentaban esos edificios, sobre la orfebrería medieval y la Cámara Santa o sobre la vida en San Salvador de Valdediós. Esos son los nuevos recursos, enmarcado junto a otros más convencionales en el programa “Redescubre el románico de Asturias”, con los que la Consejería de Cultura del Principado y la Fundación Santa María la Real, todo un referente en la conservación y difusión del patrimonio a nivel nacional e internacional, con la colaboración de Red Eléctrica Española (Redeia), se ha propuesto difundir el prerrománico entre las audiencias más jóvenes.

El curso, en formato MOOC (Massive Open Online Courses) y probablemente en la plataforma Eudemi, aunque aún está por confirmar, estará disponible a partir de la semana que viene y la serie de podcast, con tres episodios por ahora, en iVoox y Spotify.

Noticias relacionadas

Además, junto a la Fundación Santa María la Real, hay programadas otras dos actividades, un seminario en el Museo Arqueológico de Asturias, los días 25 y 26 de febrero con el arqueólogo César García de Castro, y una visita a San Julián de los Prados, guiada por él mismo.