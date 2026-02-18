Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Un curso online y un podcast, los nuevos canales para descubrir los tesoros del prerrománico asturiano a audiencias más jóvenes

La Consejería de Cultura se alía con la Fundación Santa María la Real, todo un referente en la conservación y difusión del patrimonio, en una campaña divulgativa intensiva

Pablo León, director general de Patromonio Cultural del Principado; Paula Conte, Paula Conte, responsable de programas de Cultura, Patrimonio y Paisaje de la Fundación Santa María la Real, y Fidel Rodríguez, delegado regional Noroeste de Redeia.

Pablo León, director general de Patromonio Cultural del Principado; Paula Conte, Paula Conte, responsable de programas de Cultura, Patrimonio y Paisaje de la Fundación Santa María la Real, y Fidel Rodríguez, delegado regional Noroeste de Redeia. / IRMA COLLIN

Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

Un curso online, gratuito y que solo requiere inscripción, con “píldoras” de entre cinco y 25 minutos sobre el prerrománico asturiano, para aprender, por poner el caso, cómo se construyó y cuál es la historia de San Antolín de Bedón, en Llanes, o un podcast sobre la mentalidad de las gentes que frecuentaban esos edificios, sobre la orfebrería medieval y la Cámara Santa o sobre la vida en San Salvador de Valdediós. Esos son los nuevos recursos, enmarcado junto a otros más convencionales en el programa “Redescubre el románico de Asturias”, con los que la Consejería de Cultura del Principado y la Fundación Santa María la Real, todo un referente en la conservación y difusión del patrimonio a nivel nacional e internacional, con la colaboración de Red Eléctrica Española (Redeia), se ha propuesto difundir el prerrománico entre las audiencias más jóvenes.

El curso, en formato MOOC (Massive Open Online Courses) y probablemente en la plataforma Eudemi, aunque aún está por confirmar, estará disponible a partir de la semana que viene y la serie de podcast, con tres episodios por ahora, en iVoox y Spotify.

Noticias relacionadas

Además, junto a la Fundación Santa María la Real, hay programadas otras dos actividades, un seminario en el Museo Arqueológico de Asturias, los días 25 y 26 de febrero con el arqueólogo César García de Castro, y una visita a San Julián de los Prados, guiada por él mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
  2. El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
  3. La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
  4. La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
  5. Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
  6. Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes
  7. Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
  8. Los efectos del fuerte vendaval en Oviedo: una mujer herida, cerrada la entrada a la estación de tren, placas volando, vecinos sin luz y caída de una galería en pleno casco histórico

Un curso online y un podcast, los nuevos canales para descubrir los tesoros del prerrománico asturiano a audiencias más jóvenes

Un curso online y un podcast, los nuevos canales para descubrir los tesoros del prerrománico asturiano a audiencias más jóvenes

El parking del Campillín de Oviedo en el punto de mira: el Ayuntamiento abre el plazo para los estudios de viabilidad y los socialistas, alternativas

El parking del Campillín de Oviedo en el punto de mira: el Ayuntamiento abre el plazo para los estudios de viabilidad y los socialistas, alternativas

Alarma en pleno centro de Oviedo: la actuación de los Bomberos corta al tráfico un carril de la calle Manuel García Conde

Alarma en pleno centro de Oviedo: la actuación de los Bomberos corta al tráfico un carril de la calle Manuel García Conde

Vox Oviedo pide explicaciones sobre el retraso en el proyecto del campo de rugby de Las Campas

Vox Oviedo pide explicaciones sobre el retraso en el proyecto del campo de rugby de Las Campas

La ministra de Sanidad sobre la Agencia de Salud Pública a la que opta Oviedo: "No me preocupa donde vaya a estar a estar su sede"

La ministra de Sanidad sobre la Agencia de Salud Pública a la que opta Oviedo: "No me preocupa donde vaya a estar a estar su sede"

Las obras para completar la transformación del entorno del Palacio de los Deportes de Oviedo arrancarán en abril

Las obras para completar la transformación del entorno del Palacio de los Deportes de Oviedo arrancarán en abril

Devieilhe, triunfante en el "Giulio Cesare", una de las citas más esperadas de la temporada musical ovetense

Christof Loy, director de escena, estrena "El barberillo de Lavapiés" en el Campoamor: "Yo ya no diferencio entre ópera y zarzuela, todo es teatro con música"

Tracking Pixel Contents