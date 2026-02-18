Un curso online y un podcast, los nuevos canales para descubrir los tesoros del prerrománico asturiano a audiencias más jóvenes
La Consejería de Cultura se alía con la Fundación Santa María la Real, todo un referente en la conservación y difusión del patrimonio, en una campaña divulgativa intensiva
Un curso online, gratuito y que solo requiere inscripción, con “píldoras” de entre cinco y 25 minutos sobre el prerrománico asturiano, para aprender, por poner el caso, cómo se construyó y cuál es la historia de San Antolín de Bedón, en Llanes, o un podcast sobre la mentalidad de las gentes que frecuentaban esos edificios, sobre la orfebrería medieval y la Cámara Santa o sobre la vida en San Salvador de Valdediós. Esos son los nuevos recursos, enmarcado junto a otros más convencionales en el programa “Redescubre el románico de Asturias”, con los que la Consejería de Cultura del Principado y la Fundación Santa María la Real, todo un referente en la conservación y difusión del patrimonio a nivel nacional e internacional, con la colaboración de Red Eléctrica Española (Redeia), se ha propuesto difundir el prerrománico entre las audiencias más jóvenes.
El curso, en formato MOOC (Massive Open Online Courses) y probablemente en la plataforma Eudemi, aunque aún está por confirmar, estará disponible a partir de la semana que viene y la serie de podcast, con tres episodios por ahora, en iVoox y Spotify.
Además, junto a la Fundación Santa María la Real, hay programadas otras dos actividades, un seminario en el Museo Arqueológico de Asturias, los días 25 y 26 de febrero con el arqueólogo César García de Castro, y una visita a San Julián de los Prados, guiada por él mismo.
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes
- Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
- Los efectos del fuerte vendaval en Oviedo: una mujer herida, cerrada la entrada a la estación de tren, placas volando, vecinos sin luz y caída de una galería en pleno casco histórico