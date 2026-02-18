Demandan al centro de menores de Los Pilares tras expulsar a dos menores
Asturias Acoge denuncia que la Fiscalía Provincial de Asturias atribuye la mayoría de edad a dos jóvenes tutelados basándose en pruebas médicas con poca fiabilidad, a pesar de tener pasaportes oficiales
Expulsaron a un menor de edad e intentar frenar que otro se quede en la calle. Estos son dos de los argumentos dados por las defensas de dos adolescentes que estaban acogidos en el centro de menores de Loriana, según explicaron desde la entidad Asturias Acoge a través de una nota de prensa. Ambos jóvenes, argumentan, cuentan con pasaporte oficial que acredita su minoría de edad y "la Fiscalía Provincial de Asturias les atribuye que tienen 18 años tras someterlos a pruebas médicas de escasa fiabilidad". "Se basan en radiografías, a pesar de que los jóvenes poseen un pasaporte oficial y auténtico, no impugando por ningún tribunal, y la consejería acata sin velar por el interés superior del menor, todo ello infringiendo el marco normativa nacional, europeo e internacional".
Es por ello que las demandas subrayan que el Estado "debe respetar la presunción de veracidad de los documentos públicos extranjeros y denuncian que España sigue ignorando la Resolución del Parlamento Europeo de 2013 y la Observación General número 4 del Comité de los Derechos del Niño que exigen una evaluación multidisciplinar (psicológica y social) y no meramente radiológica". "Las pruebas de carpo y dentales realizadas tienen márgenes de error de hasta seis años. Además, el Defensor del Pueblo, en su resolución de febrero de 2024, ya advirtió a la Fiscalía que no se pueden realizar estos procedimientos a menores documentados a menos que exista una impugnación judicial previa del pasaporte".
De igual forma, denuncian que no son casos aislados. "El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ya exigió a España medidas provisionales para proteger a menores en situaciones idénticas".
