El HUCA acoge una exposición del militar Fidel Pagés Miravé
El médico describió la técnica de la anestesia epidural y trabajó para la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena
El área de Docencia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) acoge una exposición que rinde homenaje a Fidel Pagés Miravé, médico militar y cirujano fallecido en 1923. Entre los hitos que consiguió a lo largo de su carrera está haber descrito la técnica de la anestesia epidural, un avance científico de vital importancia que supuso una contribución decisiva al desarrollo de la cirugía moderna.
Al acto de inauguración acudió el delegado de Defensa en el Principado de Asturias, el coronel Jesús Moreno del Valle, quien destacó que Pagés era un «hombre de gran inteligencia, trabajador y valiente, que no dudó en acercarse al frente para aliviar a los heridos». «Era un ejemplo de superación y de vocación de servicio, y fue ampliamente reconocido en vida, llegando a ser médico personal de la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena», señaló durante su intervención. También agradeció a la Subdelegación de Defensa de Huesca la cesión de una muestra que se puede visitar de manera gratuita.
De igual forma, el acto sirvió para presentar la obra «Sanidad Militar Española», de Carlos Feijóo Alonso, y asistieron cuadros de mando del Cuerpo Militar de Sanidad del Acuartelamiento Cabo Noval; el subdirector de Organización de Servicios Sanitarios del SESPA, Víctor Manuel Rodríguez; la gerente del área sanitaria del HUCA, Beatriz López; el artista gráfico Carlos Feijóo, y personal docente. n
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
- Los efectos del fuerte vendaval en Oviedo: una mujer herida, cerrada la entrada a la estación de tren, placas volando, vecinos sin luz y caída de una galería en pleno casco histórico
- Grave accidente en la ronda exterior de Oviedo: una mujer se sale de la vía y tiene que ser excarcelada por los Bomberos
- Es una gran oportunidad', afirman las dos alumnas ovetenses que estudiarán en Canadá y Estados Unidos con una beca de la Fundación Amancio Ortega
- Tino Manjoya, el piloto, mecánico y preparador de coches con un taller en Oviedo que ya va por la tercera generación: 'Empecé con un carro de rodamientos con el que gastamos las aceras de Buenavista