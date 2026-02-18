El HUCA acoge una exposición del militar Fidel Pagés Miravé

El área de Docencia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) acoge una exposición que rinde homenaje a Fidel Pagés Miravé, médico militar y cirujano fallecido en 1923. Entre los hitos que consiguió a lo largo de su carrera está haber descrito la técnica de la anestesia epidural, un avance científico de vital importancia que supuso una contribución decisiva al desarrollo de la cirugía moderna.

Al acto de inauguración acudió el delegado de Defensa en el Principado de Asturias, el coronel Jesús Moreno del Valle, quien destacó que Pagés era un «hombre de gran inteligencia, trabajador y valiente, que no dudó en acercarse al frente para aliviar a los heridos». «Era un ejemplo de superación y de vocación de servicio, y fue ampliamente reconocido en vida, llegando a ser médico personal de la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena», señaló durante su intervención. También agradeció a la Subdelegación de Defensa de Huesca la cesión de una muestra que se puede visitar de manera gratuita.

De igual forma, el acto sirvió para presentar la obra «Sanidad Militar Española», de Carlos Feijóo Alonso, y asistieron cuadros de mando del Cuerpo Militar de Sanidad del Acuartelamiento Cabo Noval; el subdirector de Organización de Servicios Sanitarios del SESPA, Víctor Manuel Rodríguez; la gerente del área sanitaria del HUCA, Beatriz López; el artista gráfico Carlos Feijóo, y personal docente. n