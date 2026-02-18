La ministra de Sanidad sobre la Agencia de Salud Pública a la que opta Oviedo: "No me preocupa donde vaya a estar a estar su sede"
Mónica García reconoce que el órgano para diseñar las estrategia para hacer frente a las pandemias tiene que trabajar "en red más allá de donde esté su sede administrativa"
"No me preocupa donde vaya a estar la Agencia de Salud Pública". Son palabras de la ministra de Sanidad, Mónica Garcia, sobre los retrasos a la hora de elegir una sede para esta institución que tiene como objetivo diseñar estrategias para hacer frente a las pandemias y otras situaciones complejas de salud pública. Oviedo es una de las ocho ciudades que se postuló para acoger a los 300 empleados públicos que compondrán la plantilla del organismo que dependerá de su ministerio. La planta superior del Calatrava compite contra Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León y Lugo. Sin embargo, este órgano no se pondrá en marcha en ninguno de estas emplazamientos. El Consejo de Ministros ha optado por arrancar su actividad en la sede del ministerio de Sanidad, en Madrid, y espera en agosto tomar la decisión final tras aclarar todas las dudas que les han presentado las propuestas.
"Tenemos muchas candidaturas y cada una de ellas ha presentado sus avales y sus características. Tiene mucho interés saber dónde va a estar, pero este órgano tiene que trabajar en red más allá de dónde esté situada la sede administrativa", afirmó durante una entrevista concedida esta mañana al programa "El mati" de Cataluña Radio. La ministra tiene claro que la Agencia de Salud Pública "no vale con que esté en un sitio y localice los problemas de salud pública de una comidad". "La aprendimos en la pandemia y hemos desarrollado durante estos años una red muy tupida para poder hacer la vigilancia epidémica", concluyó.
El gobierno de Pedro Sánchez quiere descentralizar las instituciones públicas. Por el momento, ha reculado de sus intenciones. La Agencia de Salud Pública operará «de manera inmediata desde la sede del ministerio de Sanidad» en Madrid mientras «no se determine su ubicación definitiva», tal y como aparece en la diversa documentación sobre la última reunión del Consejo de Minstros. El Estado justifica su cambio de opinión en que la documentación aportada por las candidaturas les ha suscitado dudas y que «la mayoría de los edificios propuestos requieren obras de calado con plazos de finalización de hasta cinco años». Este no es el caso de Oviedo, que ofrecía espacio en una de las plantas del fallido centro comercial del Calatrava, con unos plazos ajustados. Como ejemplo, la Universidad Alfonso X ha iniciado las obras hace un mes y podrán comenzar el curso en septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes
- Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
- Los efectos del fuerte vendaval en Oviedo: una mujer herida, cerrada la entrada a la estación de tren, placas volando, vecinos sin luz y caída de una galería en pleno casco histórico