La ministra de Sanidad sobre la Agencia de Salud Pública a la que opta Oviedo: "No me preocupa donde vaya a estar a estar su sede"

"No me preocupa donde vaya a estar la Agencia de Salud Pública". Son palabras de la ministra de Sanidad, Mónica Garcia, sobre los retrasos a la hora de elegir una sede para esta institución que tiene como objetivo diseñar estrategias para hacer frente a las pandemias y otras situaciones complejas de salud pública. Oviedo es una de las ocho ciudades que se postuló para acoger a los 300 empleados públicos que compondrán la plantilla del organismo que dependerá de su ministerio. La planta superior del Calatrava compite contra Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León y Lugo. Sin embargo, este órgano no se pondrá en marcha en ninguno de estas emplazamientos. El Consejo de Ministros ha optado por arrancar su actividad en la sede del ministerio de Sanidad, en Madrid, y espera en agosto tomar la decisión final tras aclarar todas las dudas que les han presentado las propuestas.

"Tenemos muchas candidaturas y cada una de ellas ha presentado sus avales y sus características. Tiene mucho interés saber dónde va a estar, pero este órgano tiene que trabajar en red más allá de dónde esté situada la sede administrativa", afirmó durante una entrevista concedida esta mañana al programa "El mati" de Cataluña Radio. La ministra tiene claro que la Agencia de Salud Pública "no vale con que esté en un sitio y localice los problemas de salud pública de una comidad". "La aprendimos en la pandemia y hemos desarrollado durante estos años una red muy tupida para poder hacer la vigilancia epidémica", concluyó.

Noticias relacionadas

El gobierno de Pedro Sánchez quiere descentralizar las instituciones públicas. Por el momento, ha reculado de sus intenciones. La Agencia de Salud Pública operará «de manera inmediata desde la sede del ministerio de Sanidad» en Madrid mientras «no se determine su ubicación definitiva», tal y como aparece en la diversa documentación sobre la última reunión del Consejo de Minstros. El Estado justifica su cambio de opinión en que la documentación aportada por las candidaturas les ha suscitado dudas y que «la mayoría de los edificios propuestos requieren obras de calado con plazos de finalización de hasta cinco años». Este no es el caso de Oviedo, que ofrecía espacio en una de las plantas del fallido centro comercial del Calatrava, con unos plazos ajustados. Como ejemplo, la Universidad Alfonso X ha iniciado las obras hace un mes y podrán comenzar el curso en septiembre.