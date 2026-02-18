Las obras para completar la transformación del entorno del Palacio de los Deportes de Oviedo arrancarán en abril

Las calles del entorno del Palacio de los Deportes afrontarán a partir de abril una nueva fase de obras para rematar la transformación esta zona de la ciudad y de los barrios de Ventanielles y Guillén Lafuerza. La intervención, ya adjudicada y aprobada en Junta de Gobierno, supone una inversión que supera los 350.000 euros y tiene un plazo de ejecución de tres meses, según las previsiones municipales.

El proyecto incluye una batería de actuaciones para actuar sobre calzadas y aceras muy castigadas, mejorar la accesibilidad y hacer el espacio público más cómodo para el vecindario. Se renovarán pavimentos en calzada con medidas para reducir el ruido del tráfico. Se adecuarán aceras para eliminar tramos deteriorados y peligrosos y corregir puntos que dificultan el paso. También se reorganizarán los tráficos, con menos calles de doble sentido, con el objetivo de optimizar recorridos y rebajar la presión de vehículos en la zona. Además, se actualizará y ampliará el mobiliario urbano en áreas peatonales con nuevos bancos, jardineras y papeleras.

Las obras se desarrollarán en seis calles: Río Deva, Joaquín Blume, Río Dobra, Río Ibias, Río Nalón y Río Sella. En todas ellas se prevé la sustitución de firmes y pavimentos en mal estado, la renovación de bordillos y encuentros, la adaptación de los pasos peatonales a la normativa de accesibilidad y la puesta al día de la señalización horizontal y vertical. También se contemplan pequeños ajustes vinculados a arquetas, pozos y remates del firme.

Calle Río Sella

El punto más destacado se concentra en Río Sella, eje principal de Ventanielles, donde se empleará un asfalto fonoabsorbente con componentes procedentes de caucho reciclado. La medida busca mejorar el confort acústico en una de las calles con mayor tránsito del ámbito.

La actuación depende de la concejalía de Infraestructuras, Gestión Urbanística, Medio Ambiente y Proyectos Estratégicos, que dirige Nacho Cuesta, y se enmarca en actuaciones respaldadas por fondos europeos. “A la rehabilitación integral de casi 300 viviendas en Ventanielles y Guillén Lafuerza para la mejora de su eficiencia energética sumamos ahora un plan de choque para renovar varias vías del entorno urbano y mejorar la vida de los vecinos”, señala el concejal.

“Con la instalación de pavimento para reducir el ruido del tráfico rodado, la adecuación del pavimento en aceras deterioradas, la reordenación del tráfico para mejorar la accesibilidad y reducir el número de vehículos y la dotación de mobiliario urbano como bancos o jardineras completaremos, en próximas semanas, la importantísima inversión que este gobierno está ejecutando en esos barrios”, añade Cuesta.