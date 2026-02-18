Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oviedo acoge la presentación de unas jornadas de los callos en la que participan 75 restaurantes de toda Asturias

La cita dará comienzo este viernes y se extenderá hasta el próximo día 8 de marzo con un menú que también incluye vino, entrante y poste

Por la izquierda, Silverio Argüelles, Javier Martínez, Miguel Ángel de Dios y Jorge Vigo.

Félix Vallina

El Bodegón de Teatinos acogió este miércoles la presentación de las jornadas «Nuestros callos con Marqués de Riscal», una iniciativa en la que participan 75 establecimientos hosteleros de toda Asturias, entre ellos de Oviedo, y gira en torno a uno de los platos más reconocibles de la cocina regional. La cita está organizada por la distribuidora Argüelles Selección y Bodegas Marqués de Riscal. Las jornadas se celebrarán desde este viernes 20 de febrero hasta el 8 de marzo, a lo largo de tres fines de semana.

Cada local participante en las jornadas ofrecerá un menú compuesto por un plato de callos –principal protagonista de la propuesta– acompañado de vino de la bodega, además de un entrante y un postre definidos por cada establecimiento. El precio del menú será libre. En el acto estuvo presente, entre otros, el presidente de la patronal hostelera Otea, Javier Martínez, junto a representantes del sector y hosteleros participantes.

