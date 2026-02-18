Oviedo conmemora el Día de la Justicia Social con un concurso infantil y jornadas de participación abiertas

El Ayuntamiento de Oviedo se suma a las actividades organizadas por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, que incluyen una jornada abierta al público mañana, día 19, a las 17.00 horas en la Facultad de Economía y Empresa, así como un servicio gratuito de orientación jurídico-laboral el día 20, de 10.00 a 14.30 horas, en una carpa instalada frente al Teatro Campoamor. La programación se completa, un año más, con el Concurso de dibujo infantil "Apaga la pantalla y enciende tu imaginación", dirigido a menores de entre 6 y 12 años.

El Día Mundial de la Justicia Social tiene como finalidad sensibilizar a la ciudadanía e impulsar acciones que favorezcan una sociedad más justa e inclusiva, con especial atención a la erradicación de la pobreza, la promoción del empleo pleno y del trabajo decente, la igualdad entre mujeres y hombres y el acceso universal al bienestar y a la justicia. En este marco, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias conmemora un año más esta fecha con un programa de actividades que, bajo el lema "Desconexión digital y carga mental", invita a reflexionar sobre el impacto de la hiperconectividad en el ámbito laboral y personal.

La jornada del día 19, que se celebrará en el salón de grados de la Facultad de Economía y Empresa, reunirá a especialistas de distintos ámbitos para analizar la desconexión digital y concluirá con un espacio abierto al debate con el público asistente. Por su parte, el día 20, los graduados sociales trasladarán la celebración a la calle con la instalación de una carpa frente al Teatro Campoamor, donde ofrecerán asesoramiento gratuito en materia laboral y de Seguridad Social, acercando así este servicio a la ciudadanía y facilitando el acceso directo a orientación profesional.

"Es un buen momento para reflexionar sobre la importancia de lo que es la justicia social y sobre cómo desde nuestra responsabilidad individual y colectiva podemos contribuir a una sociedad más justa y equitativa y de plenos valores", señaló Beatriz Cotos Santos, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, durante la presentación. "No solo es un punto de información, es un espacio donde transformamos la incertidumbre en seguridad jurídica. Durante el pasado ejercicio, nuestro servicio atendió a 306 ciudadanos que buscaban claridad en un momento de incertidumbre", añadió Laura Martínez Rodríguez, coordinadora del Servicio de Orientación Jurídico-Laboral, sobre la actividad del viernes.

"Llevamos años colaborando en la organización de este Día Mundial y aportando todo aquello que creemos que puede ser de utilidad al Colegio y a sus asociados y asociadas porque nosotros consideramos que es imprescindible crear sinergias con aquellos operadores sociales que más se integran en el tejido empresarial de Asturias y el Colegio de Graduados, en este sentido, es un vaso comunicante absolutamente primordial", concluyó Miriam Hernández Fernández, Directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno del Principado de Asturias.