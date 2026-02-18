Oviedo renueva el pavimento del barrio de La Monxina tras años de reclamaciones vecinales
Las obras se centran en la calle Alcalde López Mulero y en el entorno de la plaza Quin el Pescador
La Monxina tendrá pavimento nuevo tras años de peticiones. Las máquinas ya trabajan en La Monxina para renovar el pavimento de varias de sus vías más deterioradas, una actuación largamente esperada por el vecindario. Las obras se centran en la calle Alcalde López Mulero y en el entorno de la plaza Quin el Pescador.
La intervención forma parte del plan semanal de mantenimiento viario del Ayuntamiento de Oviedo, que cuenta con nueve equipos distribuidos por los distintos barrios urbanos y rurales para acometer reparaciones de aceras y calzadas. El alcalde, Alfredo Canteli, visitó este miércoles los trabajos acompañado por el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, y la alcaldesa de barrio, Cristina Yebra.
Desde la Asociación de Vecinos La Monxina-Ventanielles Alto se valora de manera positiva el inicio de unas obras que, según recuerdan sus integrantes, han sido objeto de gestiones y reclamaciones durante años. Consideran que la mejora supone un paso adelante para reforzar la seguridad y la calidad de las calles y confían en que se ejecute conforme a los plazos previstos y con garantías de durabilidad.
Al mismo tiempo, la entidad vecinal traslada que varios residentes han señalado que la actuación podría no cubrir toda la superficie necesaria. Por ello, plantean aprovechar los medios ya desplegados para completar también la calle Nieves Salaverri y el conjunto de Quin el Pescador.
