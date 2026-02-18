El parking del Campillín de Oviedo en el punto de mira: el Ayuntamiento abre el plazo para los estudios de viabilidad y los socialistas, alternativas

A vueltas con el parking del Campillín. El Ayuntamiento acaba de abrir un plazo de dos meses para la elaboración y la presentación de los estudios de viabilidad. El objetivo del equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, es crear un aparcamiento de tres plantas subterráneas con 360 plazas disponibles, la mitad de ellas destinadas a los vecinos de la zona. “Los vecinos no quieren esta infraestructura, dañaría a un jardín histórico y atraería miles de vehículos al interior de la Zona de Bajas Emisiones. Es un disparate”. Así lo explicó ese miércoles el concejal socialista Juan Álvarez Areces, después de presentar una proposición para que los estudios de previstos se amplíen a otras ubicaciones e “incorporen una evaluación comparada de alternativas urbanas más sostenibles, funcionales y coherentes con el modelo de ciudad que necesita Oviedo”.

El objetivo final de esta propuesta es que se incorpore "un análisis riguroso de alternativas como la construcción de un gran estacionamiento subterráneo bajo la Ronda Sur aprovechando la infraestructura viaria existente en un enclave estratégico de acceso a la ciudad, con capacidad suficiente para funcionar como aparcamiento disuasorio y dar servicio al vecindario”. “Se trata de una opción mucho más racional, sostenible y que permitiría, además, desarrollar una ambiciosa operación de regeneración urbana uniendo en superficie los barrios de Santo Domingo y Otero con una gran espacio público”, defendió.

El estacionamiento que propone los socialistas cubriría una doble función: "sería un aparcamiento disuasorio junto a uno de los principales accesos a la ciudad, conectado con el transporte público, los itinerarios peatonales y la red ciclista, y una zona de estacionamiento para residentes". “De un lado, reduciría el tráfico en el centro urbano y, de otro, aumentaría la oferta de plazas en una zona en la que puede existir cierta demanda por parte de la ciudadanía”, ha expuesto Álvarez.

“Oviedo no necesita más vehículos en el centro ni intervenciones que comprometan sus espacios verdes, sino proyectos integradores, técnicamente sólidos y alineados con las políticas europeas de movilidad sostenible y regeneración urbana”, concluyó.