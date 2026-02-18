Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Últimos menús del Auga: no dejes escapar la oportunidad de probar una propuesta gastronómica con Estrella Michelin

Disfruta de una experiencia gastronómica en AUGA y degusta el menú Estrella Michelin por solo 74€ por persona - Bodega incluida

Auga grandes platos Estrella Michelin 2025

Auga grandes platos Estrella Michelin 2025

Un restaurante que enamora por su singular emplazamiento sobre uno de los espigones, prácticamente encima del agua. Suele sorprender al comensal tanto por su elegancia como por su luminosidad, con un comedor clásico-actual en el que predomina la madera y una de esas terrazas, asomadas al mar, en las que desearíamos que el tiempo se detuviera.

Menú Estrella Michelin

IMPRESCINDIBLE LLEVAR EL CUPÓN QUE INCLUYE EL CÓDIGO QR

VER EN LA DESCRIPCIÓN LAS CONDICIONES Y DÍAS DISPONIBLE DE CONSUMO

El viento arranca de cuajo un árbol frente al Tartiere

Un curso online y un podcast, los nuevos canales para descubrir los tesoros del prerrománico asturiano a audiencias más jóvenes

Oviedo acoge en Olloniego la final asturiana del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón: "Aquí hay mucho nivel"

Últimos menús del Auga: no dejes escapar la oportunidad de probar una propuesta gastronómica con Estrella Michelin

Oviedo conmemora el Día de la Justicia Social con un concurso infantil y jornadas de participación abiertas

El parking del Campillín de Oviedo en el punto de mira: el Ayuntamiento abre el plazo para los estudios de viabilidad y los socialistas, alternativas

Alarma en pleno centro de Oviedo: la actuación de los Bomberos corta al tráfico un carril de la calle Manuel García Conde

Vox Oviedo pide explicaciones sobre el retraso en el proyecto del campo de rugby de Las Campas

