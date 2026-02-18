Últimos menús del Auga: no dejes escapar la oportunidad de probar una propuesta gastronómica con Estrella Michelin

Un restaurante que enamora por su singular emplazamiento sobre uno de los espigones, prácticamente encima del agua. Suele sorprender al comensal tanto por su elegancia como por su luminosidad, con un comedor clásico-actual en el que predomina la madera y una de esas terrazas, asomadas al mar, en las que desearíamos que el tiempo se detuviera.

Menú Estrella Michelin Menú

IMPRESCINDIBLE LLEVAR EL CUPÓN QUE INCLUYE EL CÓDIGO QR

Noticias relacionadas