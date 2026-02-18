El viento arranca de cuajo un árbol frente al Tartiere

El viento sigue causando destrozos en el casco urbano de Oviedo y alrededores. Las rachas que azotaron la ciudad en la tarde de este miércoles arrancaron de cuajo varios árboles, uno de ellos justo enfrente del estadio municipal de fútbol Carlos Tartiere, al lado del espacio reservado para aparcamiento. El árbol cayó por la raíz, que quedó totalmente al descubierto, y ocupó la acera. Además, la acción del viento también derribó otros arboles en el terreno anexo que da a la calle Ricardo Vázquez Prada. Este invierno está resultando especialmente ventoso, el pasado mes de diciembre el ayuntamiento ya tuvo que talar un ejemplar de grandes dimensiones en el Parque del Oeste, cerca de la zona de las piscinas, después de que una ráfago arrancase varias ramas.

Además, personal municipal ha retirado en la última semana numerosas ramas caídas sobre las aceras. El viento también obligó a cerrar el acceso peatonal a los parques urbanos por el riesgo que supone el tránsito por la caída de ramas de gran tamaño.