El viento arranca de cuajo un árbol frente al Tartiere
Los parques urbanos de Oviedo, cerrados para evitar accidentes
El viento sigue causando destrozos en el casco urbano de Oviedo y alrededores. Las rachas que azotaron la ciudad en la tarde de este miércoles arrancaron de cuajo varios árboles, uno de ellos justo enfrente del estadio municipal de fútbol Carlos Tartiere, al lado del espacio reservado para aparcamiento. El árbol cayó por la raíz, que quedó totalmente al descubierto, y ocupó la acera. Además, la acción del viento también derribó otros arboles en el terreno anexo que da a la calle Ricardo Vázquez Prada. Este invierno está resultando especialmente ventoso, el pasado mes de diciembre el ayuntamiento ya tuvo que talar un ejemplar de grandes dimensiones en el Parque del Oeste, cerca de la zona de las piscinas, después de que una ráfago arrancase varias ramas.
Además, personal municipal ha retirado en la última semana numerosas ramas caídas sobre las aceras. El viento también obligó a cerrar el acceso peatonal a los parques urbanos por el riesgo que supone el tránsito por la caída de ramas de gran tamaño.
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes
- Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
- Los efectos del fuerte vendaval en Oviedo: una mujer herida, cerrada la entrada a la estación de tren, placas volando, vecinos sin luz y caída de una galería en pleno casco histórico