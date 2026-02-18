Vox Oviedo pide explicaciones sobre el retraso en el proyecto del campo de rugby de Las Campas

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo anunció este miércoles que pedirá explicaciones sobre el retraso en el proyecto del campo de rugby de Las Campas-Paniceres en la próxima Comisión de Urbanismo. Además, el grupo conservador exigirá que el estudio geotécnico se incorpore al expediente, ante "las dudas sobre la viabilidad y el futuro de esta instalación deportiva". "A estas alturas el proyecto ya debería estar entregado y revisándose por los técnicos municipales, y seguimos sin respuestas claras del equipo de gobierno", denunció la portavoz Sonsoles Peralta.

Vox señala que el proyecto fue adjudicado en 2024 y que su ejecución se estructuró en cinco lotes. Según la portavoz municipal, el lote relativo al estudio geotécnico quedó inicialmente desierto y, más adelante, se les habría trasladado que el informe se contrataría y se remitiría a los adjudicatarios del proyecto. Sin embargo, añaden que ese documento no figura en los expedientes consultados, motivo por el que su grupo afirma haber solicitado acceso al mismo.

La formación sostiene también que, de acuerdo con la información que aseguran haber recibido, el estudio geotécnico apuntaría a dificultades en el terreno que exigirían actuaciones adicionales y, por tanto, un encarecimiento de la futura ejecución del campo de rugby, elevando el coste por encima de lo previsto. En ese contexto, Vox desliza que el equipo de gobierno podría estar valorando no ejecutar las instalaciones en la parcela de Las Campas–Paniceres y que, paralelamente, estaría negociando con el Principado de Asturias una cesión de los terrenos del actual campo para que el Ayuntamiento pudiera acometer allí las obras de renovación.

"Queremos saber si el proyecto está entregado, si se está revisando, si el estudio geotécnico presenta dificultades y si el campo de rugby en Las Campas-Paniceres sigue adelante y qué calendario maneja el gobierno municipal para ejecutarlo, porque los ovetenses merecen explicaciones y certezas, no rumores ni decisiones opacas", concluyó Peralta.