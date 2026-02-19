La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar "grano a grano" del producto

La cultura del café de especialidad en Asturias vuelve a encontrar un nombre propio. Pionero Coffee Roasters, ubicado en la calle Marqués de Pidal de Oviedo, ha sido incluida, por segundo año consecutivo, en el listado oficial The Best Coffee Shops Spain 2026, una selección que reúne a 95 establecimientos de todo el país tras un proceso en el que se evaluaron más de 2.200 candidaturas.

El anuncio se dio a conocer durante el certamen Coffee Fest, punto de encuentro del sector, y sitúa nuevamente al proyecto ovetense en el mapa nacional del café de especialidad. No se trata únicamente de una distinción simbólica: el listado valora la excelencia global de cada propuesta, desde la calidad del grano y el tueste hasta la experiencia del barista, la consistencia en taza, la innovación, el servicio, la atmósfera del local, la oferta gastronómica, las prácticas sostenibles y la implicación con la comunidad.

En esta edición, solo dos cafeterías asturianas han logrado formar parte de la selección: Pionero Coffee Roasters y Cat Love. La primera se convierte, además, en la única representante de Oviedo dentro del listado nacional, consolidando su papel como referente en la capital del Principado.

Detrás del reconocimiento hay un modelo de trabajo que pivota sobre el tueste propio, el control exhaustivo del producto y la divulgación constante de la cultura cafetera. Pionero no solo sirve café: lo explica, lo contextualiza y lo acerca a un público cada vez más exigente y curioso. Ese enfoque ha contribuido a atraer a visitantes nacionales e internacionales que incluyen Oviedo en su ruta en busca de cafés singulares.

Ambos establecimientos asturianos preparan ya actividades conjuntas para celebrar el galardón con la comunidad cafetera, reforzando la idea de que el crecimiento del sector pasa también por la colaboración y el intercambio de conocimiento.

Noticias relacionadas

Con esta nueva inclusión en The Best Coffee Shops Spain 2026, Oviedo afianza su presencia en el panorama del café de especialidad, un ámbito que hace apenas una década era residual en la región y que hoy cuenta con proyectos capaces de competir en el escenario nacional.