El candidato al PP de Oviedo pide a medio centenar de afiliadas que "pasen a la acción": "Queremos que se involucren más"
El que será presidente de la formación se reunió con afiliadas para fomentar su participación, con el objetivo de impulsar el talento femenino en el partido
El único candidato a la presidencia del PP de Oviedo, Mario Arias, continúa con su agenda de actos previos al congreso del sábado que se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe. Este miércoles es reunión con medio de centenar de afiliadas a las que invitó a "pasar a la acción". "Tenemos talento femenino en el partido y ellas se tiene que involucrar más". Por esta razón, quiere poner en marcha dos acciones: la creación de una red de mujeres líderes que tenga una agenda propia, sesiones formativas, análisis y propuestas para el partido. También elaborará el programa "Talento Femenino 360" para fomentar la participación y formar a afiliadas para desempeñar cargos internos y de gestión.
Entre las asistentes al encuentro estuvieron la diputada del PP Sandra María Camino así como las concejales Leticia González (Economía), Covadonga Díaz (Festejos), María Velasco (Políticas Sociales) y Charo Suárez (Centros Sociales). También la alcaldesa de barrio de La Corredoria, Maite Orozco.
De igual forma, Arias lleva días insistiendo en la importancia que tienen los afiliados en el futuro del partido que está al frente de la Alcaldía de Oviedo. "Se trata de personas que, a lo largo de estos últimos años, se han ido incorporando al proyecto del Partido Popular, así como de afiliados con responsabilidades públicas, ya sea en el Ayuntamiento de Oviedo, en la Junta General del Principado de Asturias o con responsabilidades orgánicas, tanto en la estructura del partido como en Nuevas Generaciones". De este modo, en su candidatura ha querido combinar diferentes perfiles para entre todos "revalidar la mayoría absoluta de Alfredo Canteli" en las próximas elecciones locales. "También queremos impulsar el cambio que necesita Asturias de la mano de Álvaro Queipo y contribuir activamente a sumar en el proyecto que lidera a nivel nacional Alberto Núñez Feijóo
