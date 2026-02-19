La carrera contra el cáncer infantil arranca en el IES La Ería
La asociación Galbán agradece la marea naranja de solidaridad que formaron los alumnos del centro tres días antes de la marcha
A tres días de que se celebre en los 78 concejos asturianos la octava marcha solidaria para luchar contra el cáncer infantil que organiza la Asociación Galbán, el naranja inundó el salón de actos y los pasillos del IES La Ería. Alumnos y profesores se enfundaron las camisetas que lucen los participantes en la carrera para recibir a integrantes de la asociación Galbán, de familias con niños afectados de cáncer, y a la consejera de Educación, Eva Ledo. «Me he emocionado al ver que en la entrada del instituto habéis dejado reflejada una palabra muy importante, investigación», comentó Graciela Etchegoyen, miembro de la junta directiva del colectivo, sobre los motivos alusivos a la carrera colocados junto a las puertas.
Todo el dinero que se recaude en la marcha el próximo domingo, en la que se esperan más de 50.000 participantes, «se destinará a investigar». Resaltó también en su discurso ante los numerosos alumnos asistentes y los docentes que «el acompañamiento es fundamental» para los pacientes de cáncer. «El apoyo es muy importante si algún compañero se encuentra en esa situación», recalcó Etchegoyen.
La consejera de Educación dio las gracias a los estudiantes «por ser la marea naranja» que acompaña a los enfermos y «que les hace ver que estamos con ellos», dijo. «Es muy importante que estemos cerca, ser solidarios», añadió Eva Ledo. Señaló la Consejera que una persona cercana a ella padece la enfermedad y que «cuando comenzó esta andadura cambió radicalmente; empezó a disfrutar de la vida».
La directora del IES La Ería, Emma Álvarez, resaltó la labor que desarrolla la Asociación Galbán, que «no solo ayuda a niños y adolescentes en los hospitales, también ayuda a las familias». «Sabe mejor que nadie lo que significa luchar», indicó sobre el colectivo, que cumple 25 años. Álvarez hizo énfasis en la empatía, en «saber ponerse en el lugar del otro, en saber caminar a su lado».
El domingo a las doce del mediodía
La representante de la Asociación Galbán en el acto agradeció la «marea naranja» que formaron ayer los estudiantes del IES La Ería, que se traduce en «solidaridad» y en «lograr visibilizar» la enfermedad. Miró atrás hacia los inicios del colectivo cuando las familias se unieron para crear Galbán. Han pasado 25 años y el próximo domingo tienen como objetivo superar los 50.000 participantes en cada una de las marchas solidarias «Corre con Galbán» que se organizan en todos los municipios asturianos.
Las carreras comenzarán a las doce del mediodía menos la de Gijón, que debido al partido del Sporting de Gijón, se adelanta a las once de la mañana. En Oviedo los participantes están convocados en la plaza de la Catedral. El acto organizado por la Asociación Galbán en el IES La Ería concluyó con los alumnos formando en el patio del centro educativo un lazo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
- Grave accidente en la ronda exterior de Oviedo: una mujer se sale de la vía y tiene que ser excarcelada por los Bomberos