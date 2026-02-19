Las claves de la renovación del Plan General de Oviedo: un anillo verde y más suelo que facilite la construcción de vivienda

La revisión del Plan General de Ordenación (PGO) de Oviedo ya está en marcha con una hoja de ruta que combina ambición ambiental, pragmatismo económico y actualización normativa. El Ayuntamiento ha aprobado la licitación del contrato para reformular el documento vigente desde 2006 con el objetivo de «conseguir un municipio más sostenible, con mayor capacidad para atraer inversiones y que ofrezca más facilidades para acceder a una vivienda», en palabras del concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta. El nuevo planeamiento pretende flexibilizar usos urbanísticos para adaptarlos a las demandas del mercado, desbloquear suelos urbanizables hoy paralizados, crear un gran anillo verde que conecte parques y barrios y reforzar la capitalidad ovetense en el Área Central de Asturias, todo ello en coordinación con el Plan de Movilidad.

El gobierno de Alfredo Canteli asume que veinte años después de la aprobación del PGO resulta imprescindible actualizar un documento que nació en otro contexto demográfico, económico y normativo. La revisión se plantea con enfoque de continuidad, aprovechando parte de los trabajos realizados en un anterior contrato desarrollado por Víctor García-Oviedo y Ramón Fernández Rañada hasta el fallecimiento del segundo en 2024, pero introduciendo cambios de orientación política claros: mayor versatilidad en los usos, más margen para la iniciativa privada y una planificación con más colaboración público-privada.

Uno de los ejes más visibles será la creación de un anillo verde capaz de coser las grandes manchas forestales y parques urbanos con los nuevos desarrollos residenciales. La idea es articular una transición amable entre la trama consolidada y el entorno rural que rodea la ciudad, mejorando la calidad ambiental y favoreciendo la movilidad peatonal y ciclista. El parque del Oeste, Pura Tomás o el Fulminato quedarían interconectados mediante corredores verdes.

En esa estrategia ambiental ocupa un lugar central el Monte Naranco, elemento identitario del paisaje ovetense, junto a los meandros del Nora, declarados Zona de Especial Conservación. El nuevo PGO integrará la catalogación de suelos por su interés agrológico, su vegetación o sus riesgos geológicos e hidráulicos, y adaptará la regulación del suelo no urbanizable al marco autonómico y estatal vigente. También se revisará el Catálogo de Edificios y Elementos de Interés para incorporar bienes declarados BIC, elementos etnográficos geolocalizados —hórreos, paneras, fuentes o lavaderos— y sistemas naturales hasta ahora no incluidos.

Desarrollos pendientes

La vivienda constituye otro de los grandes vectores de la revisión. El Ayuntamiento parte de un dato elocuente: de las 48 bolsas de suelo urbanizable delimitadas en el plan de 2006, solo cinco han culminado su urbanización. En casi la mitad no se ha iniciado trámite alguno y muchos sectores arrastran problemas de dimensión, cargas, emplazamiento o riesgos que dificultan su desarrollo. La intención municipal es revisar delimitaciones y parámetros para hacer viables económicamente esos suelos y facilitar su transformación en suelo finalista, en un contexto de repunte de la demanda y escasa oferta.

El Consistorio también reconsiderará los llamados suelos prioritarios con un cien por cien de vivienda protegida situados en la periferia. El nuevo marco legal estatal apuesta por una distribución más equilibrada de las reservas de vivienda protegida en el conjunto de la ciudad. Además, el plan analizará la incidencia de las viviendas de uso turístico en el suelo urbano, particularmente en el Antiguo, con la posibilidad de establecer regulaciones si se estima necesario.

La flexibilización de usos urbanísticos aparece como la palanca más claramente vinculada a la atracción de inversiones. El nuevo PGO pretende permitir mayor versatilidad en los usos alternativos de los suelos para adaptarlos a las demandas del mercado y favorecer la implantación de actividades económicas y residenciales. Se revisará la regulación de los polígonos industriales, su grado de ocupación y los usos implantados, y se estudiará la posibilidad de incorporar nuevos suelos o recuperar antiguas áreas fabriles.

En paralelo, el planeamiento deberá incorporar la incidencia de las nuevas infraestructuras viarias consolidadas en los últimos años. La glorieta de la Cruz Roja, el bulevar de San Julián de los Prados o la urbanización de la Ronda Sur alteran flujos y centralidades, y su repercusión en la ordenación urbana será objeto de análisis detallado. La coordinación con el Plan de Movilidad permitirá planificar actuaciones sobre los viarios generales y abordar problemas de tráfico y accesibilidad detectados en barrios consolidados.

La legislación de aguas y la regulación de áreas con riesgo de inundación obligarán a establecer limitaciones de obras y usos en suelo urbano consolidado y a extremar precauciones en nuevos desarrollos. Asimismo, la adaptación a la norma regional y estatal implicará recalcular aprovechamientos, delimitar ámbitos homogéneos, fijar reservas dotacionales y garantizar la sostenibilidad económica de las actuaciones.

Equilibrio

Ese equilibrio entre beneficios y cargas será determinante. El establecimiento de nuevos parámetros puede alterar la rentabilidad de sectores pendientes de desarrollo, por lo que el plan exigirá documentos que acrediten su viabilidad financiera y la previsión de financiación de actuaciones públicas y privadas. El Ayuntamiento subraya que cualquier crecimiento deberá ser sostenible también para las arcas municipales.

En el plano supramunicipal, la revisión aspira a fortalecer la función de capitalidad de Oviedo y su posición de centralidad metropolitana en Asturias. Hay espacios de oportunidad en proceso de transformación que el PGO deberá analizar uno a uno, incorporando planteamientos ya en marcha o definiendo parámetros generales sin descartar ordenaciones detalladas cuando resulte necesario. Tras dos décadas de vigencia, el nuevo plan se presenta como la herramienta llamada a redefinir el modelo de ciudad para los próximos años.