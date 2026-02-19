El lugar que ocupará la Agencia de Salud Pública abre una crisis entre Sumar e IU-Convocatoria por Oviedo: "La sede no es una cuestión menor"

Las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre que no está preocupada por el lugar que ocupe la Agencia de Salud Pública han abierto una brecha entre Sumar e IU-Convocatoria por Oviedo. Ambas formaciones confluyeron en única lista en las elecciones municipales de hace tres años, pero estas declaraciones no han sentado bien al portavoz, Gaspar Llamazares. A través de una nota de prensa, le replicó que el lugar donde se ubique esta institución que tiene como objetivo diseñar estrategias para hacer frente a las pandemias "no es una cuestión menor". "Consideramos que debe situarse fuera de Madrid en coherencia con los principios de descentralización y equilibrio territorial".

También le reprochó que no "todos los territorios parten en las mismas condiciones" en la carrera para conseguir esta Agencia que dará 300 empleos. "Asturias y Oviedo cuenta con una trayectoria sólida en salud pública y tiene una propuesta solvente, inmediata y plenamente operativa. Unos territorios han hecho los deberes y otros no". La planta superior del Calatrava compite contra Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León y Lugo. Uno de los argumentos dados por el gobierno de Pedro Sánchez a la hora de retrasar la elección de la sede es que la mayoría de las candidaturas requieren obras de calado con plazos de finalización de hasta cinco años, pero este no es el caso de la capital asturiana.

Es por ello que Llamazares no comparte que sea necesario más tiempo para tomar la decisión final y confía en que la decisión final se adopte con "criterios objetivos y coherentes con los principios de eficacia, equilibrio territorial y fortalecimiento institucional". "Esperamos que se elija la mejor opción, y estamos convencidos de que esa opción es Oviedo y Asturias".