Mario Arias pone fin a su compaña para la presidencia del PP: "El partido saldrá preparado para afrontar un año decisivo para Oviedo"

La campaña electoral de Mario Arias para presidir el PP de Oviedo ha llegado a su fin. Este sábado se celebrará el congreso en el Auditorio Príncipe Felipe y el único candidato a liderar el partido más votado de la capital asturiana cerró la semana de actividades con un encuentro ante casi un centenar de afiliados en la sede del partido de la calle Manuel Pedregal. Entre los asistentes, el que será su secretario general, Gerardo Antuña; el diputado regional José Agustín Cuervas- Mons y Sandra Camino así como los concejales Covadonga Díaz, Alfredo Garcia Quintana, Daniel Tarrio y Charo Suárez. También acudieron representantes vecinales así como varios de los miembros de su equipo.

Arias lanzó un mensaje de unidad y cree que el partido saldrá "mucho más fuerte y preparado para afrontar un año decisivo para Oviedo y para Asturias". También lleva días insistiendo en la importancia que tienen los afiliados en el futuro del partido que está al frente de la Alcaldía de Oviedo. "Se trata de personas que, a lo largo de estos últimos años, se han ido incorporando al proyecto del Partido Popular, así como de afiliados con responsabilidades públicas, ya sea en el Ayuntamiento de Oviedo, en la Junta General del Principado de Asturias o con responsabilidades orgánicas, tanto en la estructura del partido como en Nuevas Generaciones".

De este modo, en su candidatura ha querido combinar diferentes perfiles para entre todos "revalidar la mayoría absoluta de Alfredo Canteli" en las próximas elecciones locales. "También queremos impulsar el cambio que necesita Asturias de la mano de Álvaro Queipo y contribuir activamente a sumar en el proyecto que lidera a nivel nacional Alberto Núñez Feijóo.