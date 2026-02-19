La mudanza de una conocida multinacional de cosmética y belleza: se trasladará a un local ubicado en una de las calles comerciales de Oviedo y ofrecerá nuevos productos
Las obras en el nuevo local ya han comenzado tras el cierre hace un mes de Benetton
El bajo comercial que hasta hace un mes acogió la tienda de Benetton, ubicado desde hace décadas en el número 16 de la calle Palacio Valdés, ya tiene nuevos inquilinos. La multinacional de cosmética Sephora. Las obras de adecuación del largo local ya han comenzado, según informaron fuentes cercanas a la operación. En los alrededores se ha colocado un contenedor para tirar los cascotes que, después, serán trasladados a un punto limpio. La previsión es que los trabajos para la instalación de las nuevas estanterías y cajas terminen en aproximadamente dos meses. En abril se espera la apertura del nuevo local.
De esta forma, el local ubicado detrás de la estatua de Tino Casal tendrá una nueva vida. La marca italiana Benetton echó el cierre a principios de año por culpa de la crisis estructural que pasa la marca. En Asturias llegaron a tener ocho tiendas en el Principado de Asturias en su momento de máximo esplendor. Había dos en la capital asturiana, otras en Gijón, otra en la calle La Cámara de Avilés, una en Mieres y otra en Parque Principado. La gran mayoría de estas cerraron después de la pandemia y la clausura del último local supone una desescalada en tiempo récord de la tienda en la región.
Mientras tanto, Sephora crece en la capital asturiana. Su actual tienda se encuentra en la calle Doctor Casal ocupando el bajo que en su día acogió a la centenaria tienda Albiñana. Con este crecimiento, la multinacional perteneciente al grupo LVMH, que comercializa maquillaje, perfumes, productos para el cuidado de la piel, del cabello y accesorios de belleza, crece para captar a nuevos públicos y ofrecerá nuevos productos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes
- Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
- Grave accidente en la ronda exterior de Oviedo: una mujer se sale de la vía y tiene que ser excarcelada por los Bomberos
- Tino Manjoya, el piloto, mecánico y preparador de coches con un taller en Oviedo que ya va por la tercera generación: 'Empecé con un carro de rodamientos con el que gastamos las aceras de Buenavista