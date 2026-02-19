La mudanza de una conocida multinacional de cosmética y belleza: se trasladará a un local ubicado en una de las calles comerciales de Oviedo y ofrecerá nuevos productos

El bajo comercial que hasta hace un mes acogió la tienda de Benetton, ubicado desde hace décadas en el número 16 de la calle Palacio Valdés, ya tiene nuevos inquilinos. La multinacional de cosmética Sephora. Las obras de adecuación del largo local ya han comenzado, según informaron fuentes cercanas a la operación. En los alrededores se ha colocado un contenedor para tirar los cascotes que, después, serán trasladados a un punto limpio. La previsión es que los trabajos para la instalación de las nuevas estanterías y cajas terminen en aproximadamente dos meses. En abril se espera la apertura del nuevo local.

De esta forma, el local ubicado detrás de la estatua de Tino Casal tendrá una nueva vida. La marca italiana Benetton echó el cierre a principios de año por culpa de la crisis estructural que pasa la marca. En Asturias llegaron a tener ocho tiendas en el Principado de Asturias en su momento de máximo esplendor. Había dos en la capital asturiana, otras en Gijón, otra en la calle La Cámara de Avilés, una en Mieres y otra en Parque Principado. La gran mayoría de estas cerraron después de la pandemia y la clausura del último local supone una desescalada en tiempo récord de la tienda en la región.

Mientras tanto, Sephora crece en la capital asturiana. Su actual tienda se encuentra en la calle Doctor Casal ocupando el bajo que en su día acogió a la centenaria tienda Albiñana. Con este crecimiento, la multinacional perteneciente al grupo LVMH, que comercializa maquillaje, perfumes, productos para el cuidado de la piel, del cabello y accesorios de belleza, crece para captar a nuevos públicos y ofrecerá nuevos productos.